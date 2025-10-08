सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी का खुला राज, इस काम में किया जाना था इस्तेमाल, केरल हाईकोर्ट ने लिया एक्शन

केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला अयप्पा मंदिर में मूर्तियां पर सोने की परत चढ़ाई से जुड़े विवाद में केरल हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई शुरू कर दी है। कोर्ट ने चिंता जाहिर की है कि मूर्तियों पर लगे सोने की परत को बेच दिया और उससे मिले पैसे का दुरुपयोग किया गया। कोर्ट ने मंगलवार को इस बात का उल्लेख किया कि द्वारपालक प्रतिमाओं पर सोने की प्लेटिंग के स्पॉन्सर उन्नीकृष्णन पॉटी ने 2019 में बचे हुए सोने को लडक़ी की शादी के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी थी। इसे केरल हाईकोर्ट ने बेहद चिंताजनक और मंदिर की पवित्रता का अपमान करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में विशेष जांच टीम (एसआइटी) गठित करने के निर्देश दिए हैं, जो सोने की परत वाले तांबे के प्लेटों के वजन मेंकमी की जांच करेगा।