कुएं में कूदी महिला को बचाने पानी में उतरा दमकलकर्मी, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि दोनों की चली गई जान

जब वह अर्चना को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे थे, तभी कुएं का सहारा देने वाला पुराना रस्सी अवरोध अचानक ढह गया। वहीं शिवकृष्णन बार बार चेतावनी देने के बाद भी कुएं से पीछे नहीं हट रहा था। कथित तौर पर शराब के नशे में था और जिस समय रस्सी अवरोध टूटा वह उस पर झुका हुआ था। अचानक रस्सी अवरोध टूटने से शिवकृष्णन का संतुलन बिगड़ा और वह हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में सोनी एस. कुमार, अर्चना और शिवकृष्णन की मौत हो गई। ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान गंवाने वाले बहादुर अधिकारी सोनी कुमार की मौत से अग्निशमन सेवा सदमे में है। जिला प्रशासन ने इस त्रासदी की परिस्थितियों की जांच के आदेश दिए हैं। अग्निशमन अधिकारियों ने दुर्घटना का मुख्य कारण पुराने रस्सी अवरोध की कमजोरी को बताया है।