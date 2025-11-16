चुनाव में नहीं मिला बीजेपी से टिकट तो RSS कार्यकर्ता ने दे दी जान

थम्पी का मैसेज देखने पर उनका दोस्त भाग कर उनके घर पहुंचा और उन्हें अस्पताल लेकर गया, लेकिन तब तक थम्पी की मौत हो चुकी थी। हालांकि, स्थानीय बीजेपी नेताओं ने इन आरोपों से इनकार करते हुए यह दावा किया है कि थम्पी ने उनसे कभी टिकट मांगने के लिए संपर्क ही नहीं किया। इसलिए उनकी मौत को टिकट न दिए जाने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि वह इस घटना के बारे में जानकर हैरान हैं। उन्होंने कहा, मैंने ज़िला अध्यक्ष से बात की, जिन्होंने बताया कि उनका नाम वार्ड से मिली अंतिम सूची में नहीं था। लेकिन हम इस घटना की जाच करेंगे।