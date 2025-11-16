Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

चुनाव में नहीं मिला बीजेपी से टिकट तो RSS कार्यकर्ता ने दे दी जान

केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थानीय चुनाव में बीजेपी से टिकट न मिलने से दुखी आरएसएस कार्यकर्ता आनंद के. थम्पी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों का खंड़न करते हुए मामले की जांच करने की बात कही है।

2 min read
Google source verification

तिरुवनन्तपुरम

image

Himadri Joshi

Nov 16, 2025

Kerala RSS worker sucide

बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर RSS कार्यकर्ता ने की आत्महत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)

केरल के तिरुवनंतपुरम में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक स्थानीय चुनावों में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर एक RSS कार्यकर्ता ने आत्महत्या कर के अपनी जान दे दी है। मृतक की पहचान थ्रिक्कन्नापुरम के रहने वाले आनंद के. थम्पी के रूप में हुई है। शनिवार शाम को थम्पी का शव उसके घर के छप्पर से लटका हुआ मिला था।

टिकट नहीं मिलने से दुखी थे थम्पी

पुलिस के अनुसार, थम्पी यह उम्मीद कर रहा था कि बीजेपी उसे तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन के थ्रिक्कन्नापुरम वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन जब सूची में थम्पी का नाम नहीं आया तो यह देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा। इसके बाद थम्पी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा की।

बीजेपी और आरएसएस के नेताओं पर लगाए आरोप

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, थम्पी ने आत्महत्या करने से पहले अपने एक दोस्त को मैसेज भेज कर बीजेपी और आरएसएस के नेताओं पर आरोप लगाए थे। साथ ही थम्पी ने अपने दोस्त को यह भी बताया था कि वह शनिवार दोपहर को अपनी जान देने वाले है। दोस्त को भेजे मैसेज में थम्पी ने यह भी कहा कि उसने चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा के बारे में RSS कार्यकर्ताओं को बता दिया था। लेकिन फिर भी उसे टिकट नहीं मिला।

बीजेपी नेताओं ने स्वार्थ के चलते नहीं दिया टिकट

थम्पी ने अपने मैसेज में यह भी दावा किया कि, बीजेपी के स्थानीय नेता जिनके संबंध बालू की तस्करी करने वाले माफिया से है, उन्होंने अपने स्वार्थ के चलते उसे टिकट नहीं दिया। थम्पी ने मैसेज में यह भी बताया कि, जब उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो उनके दोस्त उनसे दूरियां बनाने लगे। इस बात के चलते वह काफी दुखी थे। दोस्त को मैसेज भेजने के बाद थम्पी ने अपने घर में फांसी का फंदा लगा कर जान दे दी।

बीजेपी ने आरोपों से किया इनकार

थम्पी का मैसेज देखने पर उनका दोस्त भाग कर उनके घर पहुंचा और उन्हें अस्पताल लेकर गया, लेकिन तब तक थम्पी की मौत हो चुकी थी। हालांकि, स्थानीय बीजेपी नेताओं ने इन आरोपों से इनकार करते हुए यह दावा किया है कि थम्पी ने उनसे कभी टिकट मांगने के लिए संपर्क ही नहीं किया। इसलिए उनकी मौत को टिकट न दिए जाने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि वह इस घटना के बारे में जानकर हैरान हैं। उन्होंने कहा, मैंने ज़िला अध्यक्ष से बात की, जिन्होंने बताया कि उनका नाम वार्ड से मिली अंतिम सूची में नहीं था। लेकिन हम इस घटना की जाच करेंगे।

शिवसेना ने टिकट नहीं मिलने की बात का किया समर्थन

बीजेपी ने जहां इन आरोपों को झूठा बताया है वहीं शिवसेना के नेताओं ने बीजेपी द्वारा टिकट न मिलने की बात को सही बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी द्वारा टिकट मना करने के बाद, थम्पी चुनाव लड़ने के लिए समर्थन मांगते हुए उनके पास आए थे। शिवसेना नेताओं के अनुसार, जिले के पार्टी नेताओं ने शुक्रवार शाम को थम्पी के होटल में उनके साथ एक बैठक की थी। इस बैठक के बाद, थम्पी ने शिवसेना की सदस्यता लेने का फैसला किया और शनिवार की सुबह वह प्रचारमें भी जुट गए थे। पुलिस ने थम्पी के परिवार के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Nov 2025 11:26 am

Hindi News / National News / चुनाव में नहीं मिला बीजेपी से टिकट तो RSS कार्यकर्ता ने दे दी जान

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Lalu Family Dispute: मुझ से मेरा मायका छुड़वाया, अनाथ बना दिया- लालू की बेटी ने इमोशनल पोस्ट शेयर कर बताई आपबीती

rohini acharya | lalu family feud
पटना

‘पिताजी एक इशारा दीजिए, सुदर्शनचक्र…’, बहन रोहिणी का दर्द देख, आगबबूला हुए तेज प्रताप

Janshakti Janata Dal Chief Tej Pratap Yadav
राष्ट्रीय

Bihar Election Result: खुद तो डूबे PK पर 35 सीटों पर किया ‘खेला’, 236 सीटों पर जमानत जब्त का भी बनाया रेकॉर्ड

Prashant Kishor
राष्ट्रीय

Bihar Election Results: बिहारी ‘सिंघम’ का चुनाव में हुआ बुरा हाल, Ex IPS को दोनों सीटों पर मिली शिकस्त

राष्ट्रीय

BJP से इस्तीफा देने के बाद पूर्व मंत्री RK Singh ने तोड़ी चुप्पी, कहा- एंटी पार्टी नहीं…

RK Singh ने बीजेपी से दिया इस्तीफा
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.