Viral Video: शादी में शगुन मांगने का अनोखा तरीका, दुल्हन के पिता ने शर्ट की जेब पर लगाया QR कोड

शादी में शगुन लेने का अनोखा तरीका (Video Screenshot)
Kerala Wedding Viral Video: भारत की शादियां हमेशा से ही कुछ हटके रही हैं। यहां की रस्में, रंग-बिरंगे कपड़े, शगुन लिफाफे आकर्षण का केंद्र रहा है। लेकिन डिजिटल इंडिया के दौर में ये परंपराएं भी तेजी से बदल रही हैं। केरल में एक पिता ने अपनी बेटी की शादी में ऐसा अनोखा कदम उठाया, जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा गया। उन्होंने अपनी शर्ट की जेब पर पेटीएम का QR कोड लगा लिया, ताकि मेहमान नकद लिफाफों की बजाय मोबाइल से स्कैन करके डिजिटल शगुन दे।
सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो पर जमकर रिएक्शन दिए। एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "डिजिटल इंडिया का शादी एडिशन आ गया।" वहीं दूसरे ने कहा, "अब कैश नहीं, सिर्फ स्कैन और संस्कार!" कई लोगों ने इसे प्रैक्टिकल और पर्यावरण-अनुकूल बताया। उनका कहना है कि इससे नकद पैसे की परेशानी तो दूर ही हो गई, साथ ही कागज के लिफाफों से होने वाला कचरा भी कम होता है। केरल की 100% साक्षरता दर को देखते हुए, यह कदम 'जीरो पेपर वेस्ट' का शानदार उदाहरण लगता है।
यह वायरल वीडियो, जो हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर हुआ, शादी की चकाचौंध से शुरू होता है। रंग-बिरंगी सजावट, मंडप की रौनक और खुशहाल मेहमानों के बीच कैमरा दुल्हन के पिता की ओर मुड़ता है। मुस्कुराते हुए वे मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उनकी शर्ट पर चिपका QR कोड सबका ध्यान खींच लेता है। एक-एक कर मेहमान फोन निकालते हैं, स्कैन करते हैं और तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। वीडियो को हजारों व्यूज मिल चुके हैं, और यह X पर तेजी से शेयर हो रहा है।
हालांकि, सभी की राय एक जैसी नहीं। कुछ यूजर्स ने इस ट्रेंड पर सवाल उठाए। एक ने लिखा, "शादी जैसे पवित्र मौके पर डिजिटल ट्रांजेक्शन? ये तो हद है, थोड़ा अजीब लगता है।" दूसरे ने इसे "नई स्तर की भीख मांगने" जैसा बताया। फिर भी, ज्यादातर लोग इसे समय के साथ तालमेल बिठाने वाला कदम मान रहे हैं। यह घटना न सिर्फ हंसी-मजाक का विषय बनी, बल्कि यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या आने वाले समय में शादियां पूरी तरह कैशलेस हो जाएंगी?
