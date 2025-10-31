Viral Video: शादी में शगुन मांगने का अनोखा तरीका, दुल्हन के पिता ने शर्ट की जेब पर लगाया QR कोड

यह वायरल वीडियो, जो हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर हुआ, शादी की चकाचौंध से शुरू होता है। रंग-बिरंगी सजावट, मंडप की रौनक और खुशहाल मेहमानों के बीच कैमरा दुल्हन के पिता की ओर मुड़ता है। मुस्कुराते हुए वे मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उनकी शर्ट पर चिपका QR कोड सबका ध्यान खींच लेता है। एक-एक कर मेहमान फोन निकालते हैं, स्कैन करते हैं और तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। वीडियो को हजारों व्यूज मिल चुके हैं, और यह X पर तेजी से शेयर हो रहा है।