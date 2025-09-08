शादी के कुछ महीने बाद ही महिला ने लगाई फांसी, मरने से पहले मां को मैसेज कर कही यह बात

इसके तुरंत बाद उन्होंने पुलिस को इस मामले की सूचना दी। पुलिस ने तुरंत नंदना के ससुराल पहुंच शव को कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इस घटना के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है और इसी के चलते अभी तक किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। नंदना पेरिया अयंपारा के रहने वाले के. रवि और सीना की एकलौती बेटी थी और उसकी रंजेश से लव मैरिज हुई थी। परिवार और रिश्तेदारों और की मौजूदगी में इसी साल 26 अप्रैल को दोनों ने शादी की थी। लेकिन इसके सिर्फ चार महीने बाद ही नंदना ने आत्महत्या कर के अपनी जान दे दी, जो कि काफी चौंकाने वाला है।