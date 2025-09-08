शादी के कुछ महीने बाद ही महिला ने लगाई फांसी, मरने से पहले मां को मैसेज कर कही यह बात

केरल में एक नवविवाहिता की मौत का दुखद मामला सामने आया है। उत्तरी केरल के कासरगोड की इस घटना में एक महिला ने कथित तौर पर अपने पति के घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। मृतका की पहचान 21 वर्षीय के. नंदना के रूप में की गई है। केवल चार महीने पहले ही नंदना की शादी मेलापरंबा के पास के अरामंगानम के रहने वाले रंजेश से हुई थी। जिसके बाद रविवार, 7 सितंबर को दोपहर के समय उसने अपने ससुराल में फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर आत्महत्या के कारणों की जांच शुरु कर दी है।
नंदना ने आत्महत्या करने से पहले अपनी मां को एक मैसेज भेजा था, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। इस मैसेज में नंदना ने अपनी मां से कहा था कि, वह अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही है। बेटी का ऐसा मैसेज देखते ही मां घबरा गई और उसने तुरंत बेटी के ससुराल वालों के पास फोन किया। नंदना की मां का फोन आते ही रंजेश के घर वाले उसके कमरे की तरफ भागे लेकिन कमरा अंदर से बंद था। इसके बाद परिवार वालों ने जबरदस्ती दरवाजा खोला और नंदना को पंखे से लटका पाया।
इसके तुरंत बाद उन्होंने पुलिस को इस मामले की सूचना दी। पुलिस ने तुरंत नंदना के ससुराल पहुंच शव को कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इस घटना के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है और इसी के चलते अभी तक किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। नंदना पेरिया अयंपारा के रहने वाले के. रवि और सीना की एकलौती बेटी थी और उसकी रंजेश से लव मैरिज हुई थी। परिवार और रिश्तेदारों और की मौजूदगी में इसी साल 26 अप्रैल को दोनों ने शादी की थी। लेकिन इसके सिर्फ चार महीने बाद ही नंदना ने आत्महत्या कर के अपनी जान दे दी, जो कि काफी चौंकाने वाला है।
नंदना ने यह कदम क्यों उठाया इसके कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। मेलपरम्बा पुलिस ने अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरु कर दी है। पुलिस उपाधीक्षक बिनु जोसेफ और सब-इंस्पेक्टर के.एन. सुरेश कुमार की निगरानी में यह जांच की जा रही है। केरल में हाल ही में शादी के बाद युवा महिलाओं की अप्राकृतिक मृत्यु की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे मामलों में अक्सर घरेलू हिंसा और दहेज़ प्रताड़ना के आरोप भी सामने आते है।
इसी साल जुलाई में थ्रिसूर में 23 साल की एक गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आया था। फसीला नामक यह महिला अपने पति के घर में मृत पाई गई थी। मरने से पहले फसीला ने अपनी मां को मैसेज के जरिए पति और सास द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करने की बात कही गई थी। वहीं हाल ही में सामने आए यूएई में कोल्लम की रहने वाली 29 साल की अतुल्या सतीश और 32 साल की विपंचिका मनियन की मौतों के मामले भी कथित तौर पर घरेलू हिंसा और दहेज से जुड़ी समस्याओं से संबंधित ही थे।