भारत के पहले डिजाइनर चिड़ियाघर में भारी सुरक्षा चूक, आवारा कुत्तों ने दस हिरणों को नोच-नोच कर खाया

केरल में हाल ही में खुले एक नए चिड़ियाघर में भारी सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है। यहां त्रिशूर में हाल ही में शुरु हुए पुथुर प्राणी उद्यान नामक इस चिड़ियाघर में आवार कुत्ते घुस गए और उन्होंने हिरणों पर हमला कर दिया। इस हमले में 10 हिरणों की मौत हो गई। इस चिड़ियाघर को खुले एक महीने से भी कम का समय हुआ था लेकिन उससे पहले ही यहां इतना बड़ा हादसा हो गया। 336 एकड़ में फैला यह चिड़ियाघर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा भारत का पहला डिज़ाइनर चिड़ियाघर है। ऐसे में इस घटना ने इसकी तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी सवाल खड़े कर दिए है।