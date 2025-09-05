केरल की पहली फॉरेंसिक सर्जन की मौत, मर्डर की गुत्थियां सुलझाने में थीं एक्सपर्ट, Dr Sherly Vasu की दमदार शख्सियत के बारे में जानें

थोडुपुझा, इडुक्की की मूल निवासी डॉ. शर्ली ने 1979 में कोट्टायम मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और 1984 में कोझिकोड मेडिकल कॉलेज से फॉरेंसिक मेडिसिन में एमडी की डिग्री हासिल की। 1982 में उन्होंने कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में ट्यूटर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और बाद में विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2016 में थ्रिसूर मेडिकल कॉलेज से प्रिंसिपल के पद से रिटायर होने के बाद, वह कोझिकोड के केएमसीटी मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक विभाग की प्रमुख के रूप में कार्यरत थीं।