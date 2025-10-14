‘RSS कैंप में मेरा यौन शोषण हुआ’… सुसाइट नोट में स्वयंसेवक ने किया दावा, संघ ने किया आरोपों का खंडन

स्वयंसेवक ने RSS कैंप में यौन शोषण होने का किया दावा (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
केरल के तिरुवनंतपुरम में हाल ही में आनंदू अजी नामक एक 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत का मामला सामने आया था। अजी के सुसाइड नोट में उसने RSS के कैंप में हुए यौन शोषण को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। जिसके बाद अब इस मामले पर संघ का बयान सामने आया है। संघ ने इन आरोपों का खंडन करते हुए इन्हें झूठा और निराधार बताया है। संघ की दक्षिण केरल यूनिट ने सोमवार को इस मामले पर बयान जारी करते हुए, कथित सुसाइड नोट की व्यापक जांच की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने एफआईआर में संघ का नाम न होने को लेकर सवाल उठाए है और मामले की विस्तृत जांच की मांग की है।
दक्षिण केरल के संघ पदाधिकारी केबी श्रीकुमार ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा, स्वयंसेवक की मौत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका परिवार कई सालों से संघ से जुड़ा हुआ है। उनके पिता संघ कार्यकर्ता थे। उन्होंने आगे कहा, संघ इंजीनियर की मौत के कारणों और उनके सुसाइड नोट की जांच की मांग करता है, जो मृत्यु के तुरंत बाद इंस्टाग्राम और कुछ अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सामने आया है। इसमें संघ के खिलाफ कुछ संदिग्ध और निराधार आरोप लगाए गए हैं, जिन्हें उन्होंने अपनी आत्महत्या का कारण बताया है। श्रीकुमार ने आगे कहा, हमारी मांग है कि मौत की परिस्थितियों और कथित सुसाइड नोट की व्यापक और निष्पक्ष जांच कराई जाए। हमें भरोसा है कि स्वतंत्र जांच से साबित हो जाएगा कि संघ निर्दोष है।
दरअसल, 9 अक्टूबर को कोट्टायम जिले के एलिक्कुलम के रहने वाले आनंदू अजी ने आत्महत्या कर ली थी। आनंदू की लाश तिरुवनंतपुरम के थम्पनूर स्थित एक होटेल के कमरे में पाई गई थी। आत्महत्या करने से पहले आनंदू ने इंस्टाग्राम पर एक सुसाइड नोट शेयर किया था। इस 15 पन्नों के सुसाइड नोट में आनंदू ने संघ के सदस्यों पर यौन शोषण करने के आरोप लगाए थे। इस सुसाइड नोट में आनंदू ने लिखा, मैं किसी से नाराज नहीं हूं, सिवाय एक व्यक्ति और एक संगठन के। वह संगठन RSS है, जिससे मेरे पिता (जो एक बहुत अच्छे इंसान थे) ने मुझे जोड़ा था। यही वह जगह है जहां मुझे उस संगठन और उस व्यक्ति से जीवन भर का आघात सहना पड़ा।
आनंदू ने आगे लिखा, मैं एक ओसीडी मरीज हूं। मुझे यह ओसीडी इसलिए हुआ, क्योंकि एक आदमी तब से लगातार मेरा यौन शोषण कर रहा था, जब मैं 3-4 साल का था। वह मेरे घर के पास रहता था। उसका नाम NM है। उसने लगातार मेरा उत्पीड़न किया। मेरे शरीर के साथ गंदी हरकतें कीं। मैं उसके लिए एक खिलौना था। वह सालों तक मेरे भाई की तरह था। मेरे घरवालों के लिए रिश्तेदार जैसा था। उसके शरीर से आने वाली गंदी गंध के बारे में सोचकर मेरा दम घुट रहा है।
लोगों को संघ से दूर रहने की सलाह देते हुए आनंदू ने लिखा, सिर्फ NM ही नहीं, संघ कैंप में भी मेरा यौन शोषण हुआ। मुझे उनके नाम याद नहीं हैं। उन्होंने सिर्फ यौन शोषण नहीं, मेरा शारीरिक शोषण भी किया। वे मुझे बिना किसी कारण के डंडों से पीटते थे। संघ के अलावा कोई और संगठन नहीं है, जिससे मैं इतनी नफरत करता हूं। मैंने इतने सालों तक उनके साथ काम किया है। मैं कई बच्चों को जानता हूं, जिनके साथ संघ कैंप्स में ऐसा ही हुआ था। संघ के किसी सदस्य से कभी दोस्ती मत करो। चाहे वो तुम्हारा परिवार ही क्यों न हो, तुम्हारे पिता, भाई या बेटा ही क्यों न हो, उनसे नाता तोड़ लो।
आनंदू ने आगे लिखा, उनके अंदर बहुत जहर भरा है। मैंने अब वो संगठन छोड़ दिया है। इसलिए ये बातें खुलकर कह पा रहा हूं। वे कई बच्चों का यौन और शारीरिक शोषण करते रहे हैं। उसने आगे लिखा, मुझे पता है कि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन मेरा जीवन ही मेरा सबूत है। मैं नहीं चाहता कि दुनिया के किसी और बच्चे को वो सब सहना पड़े जो मैंने सहा। बच्चे अपने पेरेंट्स से इस बारे में खुलकर बात नहीं कर पाते, क्योंकि वे डर जाते हैं। माता-पिता को बच्चे के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए, ताकि वे उनसे सब कुछ शेयर कर सकें।
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी रविवार को एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इस मामले की जांच की मांग की थी। उन्होंने लिखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इन आरोपों की पूरी तरह से जांच की अनुमति देनी चाहिए। अपने आत्महत्या संदेश में, आनंदू अजी ने आरोप लगाया है कि RSS के कई सदस्यों द्वारा उनके साथ बार-बार दुर्व्यवहार किया गया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अकेले पीड़ित नहीं थे और RSS के शिविरों में व्यापक रूप से यौन शोषण हो रहा है। प्रियंका ने आगे लिखा, यदि यह सच है, तो यह भयानक है। पूरे भारत में लाखों युवा बच्चे और किशोर इन शिविरों में भाग लेते हैं। RSS के नेतृत्व को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें सामने आकर सच्चाई बतानी चाहिए।
