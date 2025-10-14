‘RSS कैंप में मेरा यौन शोषण हुआ’… सुसाइट नोट में स्वयंसेवक ने किया दावा, संघ ने किया आरोपों का खंडन

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी रविवार को एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इस मामले की जांच की मांग की थी। उन्होंने लिखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इन आरोपों की पूरी तरह से जांच की अनुमति देनी चाहिए। अपने आत्महत्या संदेश में, आनंदू अजी ने आरोप लगाया है कि RSS के कई सदस्यों द्वारा उनके साथ बार-बार दुर्व्यवहार किया गया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अकेले पीड़ित नहीं थे और RSS के शिविरों में व्यापक रूप से यौन शोषण हो रहा है। प्रियंका ने आगे लिखा, यदि यह सच है, तो यह भयानक है। पूरे भारत में लाखों युवा बच्चे और किशोर इन शिविरों में भाग लेते हैं। RSS के नेतृत्व को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें सामने आकर सच्चाई बतानी चाहिए।