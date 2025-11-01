Patrika LogoSwitch to English

‘जंगलराज अच्छा था, पैसे देकर लोग जिंदा तो रहते थे’, खेसारी ने बोला नीतीश सरकार पर हमला

Bihar Elections: खेसारी लाल यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उधर, रीतलाल यादव को कोर्ट से झटका लगा है। जानिए पूरा मामला...

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 01, 2025

खेसारी लाल यादव एवं तेजस्वी यादव

खेसारी लाल यादव एवं तेजस्वी यादव (फोटो- तेजस्वी यादव फ़ेसबुक)

Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव को दौरान आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। NDA के नेता लगातार लालू-राबड़ी सरकार की याद दिलाते हुए जंगलराज का जिक्र करते हैं। वहीं, मोकामा में हुए दुलारचंद यादव की हत्या के बाद राजद और कांग्रेस नेता भी नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में छपरा से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल ने कहा कि लालू का जंगलराज ही अच्छा था। लोग पैसे देकर जिंदा तो रहते थे। आज तो इंसान ही खत्म हो जा रहा है।

खेसारी ने आगे कहा कि कोई नेता गलत नहीं होता है, लोग गलत होते हैं। बात हत्या या अपहरण की नहीं है। बात रोजगार की है, अगर वो नहीं मिलेगा तो हम मौत में भी रोजी-रोजगार खोज लेंगे। उन्होंने कहा कि आप हमें इतना रोजगार दे दीजिए तो शायद हमें न मर्डर करने की जरूरत है न फिरौती की।

रीतलाल यादव को नहीं मिली राहत

भागलपुर जेल में बंद दानापुर विधानसभा से राजद प्रत्याशी रीतलाल यादव को पटना हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। वह चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। बीते शुक्रवार को अरुण कुमार की सिंगल बेंच कोर्ट ने रीतलाल यादव की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि वे चाहें तो औपबंधिक जमानत के लिए निचली अदालत में जा सकते हैं। रीतलाल यादव ने कहा था कि वह दानापुर विधानसभा क्षेत्र से राजद के उम्मीदवार हैं और 6 नवंबर को मतदान होना है। उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अवसर मिलना चाहिए। महाधिवक्ता पीके शाही ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। याचिकाकर्ता को जमानत के लिए निचली अदालत में जाना चाहिए था। इस याचिका में उनको राहत नहीं दी जा सकती है।

Hindi News / National News / 'जंगलराज अच्छा था, पैसे देकर लोग जिंदा तो रहते थे', खेसारी ने बोला नीतीश सरकार पर हमला

Bihar Chunav: बुलडोजर चलाने वाले नेताओं को बिहार में नहीं घुसने देना चाहिए, CM योगी को लालू की बेटी ने खूब कोसा

विदेश

दुलालचंद यादव हत्याकांड: दुलारचंद यादव की कैसे हुई हत्या, पढ़िए तीन FIR की तीन कहानी और असल सच

पटना

बिहार: ‘मोंथा’ तूफान ने चुनाव प्रचार की रफ्तार पर लगाया ब्रेक; 16 में से 14 हेलीकॉप्टरों की उड़ानें रद्द

Bijapur Naxal Encounter: नक्सलियों पर हेलीकॉप्टर से हो रही बमबारी, सामने आया VIDEO, देखें
पटना

दुलारचंद यादव हत्याकांड में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, DGP से मांगी पूरी रिपोर्ट, अबतक तीन FIR दर्ज

दुलारचंद यादव हत्याकांड
पटना

गोली लगने से नहीं हुई दुलारचंद यादव की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

दुलारचंद यादव हत्याकांड
पटना
