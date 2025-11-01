‘जंगलराज अच्छा था, पैसे देकर लोग जिंदा तो रहते थे’, खेसारी ने बोला नीतीश सरकार पर हमला

खेसारी लाल यादव एवं तेजस्वी यादव (फोटो- तेजस्वी यादव फ़ेसबुक)
Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव को दौरान आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। NDA के नेता लगातार लालू-राबड़ी सरकार की याद दिलाते हुए जंगलराज का जिक्र करते हैं। वहीं, मोकामा में हुए दुलारचंद यादव की हत्या के बाद राजद और कांग्रेस नेता भी नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में छपरा से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल ने कहा कि लालू का जंगलराज ही अच्छा था। लोग पैसे देकर जिंदा तो रहते थे। आज तो इंसान ही खत्म हो जा रहा है।
खेसारी ने आगे कहा कि कोई नेता गलत नहीं होता है, लोग गलत होते हैं। बात हत्या या अपहरण की नहीं है। बात रोजगार की है, अगर वो नहीं मिलेगा तो हम मौत में भी रोजी-रोजगार खोज लेंगे। उन्होंने कहा कि आप हमें इतना रोजगार दे दीजिए तो शायद हमें न मर्डर करने की जरूरत है न फिरौती की।
भागलपुर जेल में बंद दानापुर विधानसभा से राजद प्रत्याशी रीतलाल यादव को पटना हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। वह चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। बीते शुक्रवार को अरुण कुमार की सिंगल बेंच कोर्ट ने रीतलाल यादव की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि वे चाहें तो औपबंधिक जमानत के लिए निचली अदालत में जा सकते हैं। रीतलाल यादव ने कहा था कि वह दानापुर विधानसभा क्षेत्र से राजद के उम्मीदवार हैं और 6 नवंबर को मतदान होना है। उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अवसर मिलना चाहिए। महाधिवक्ता पीके शाही ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। याचिकाकर्ता को जमानत के लिए निचली अदालत में जाना चाहिए था। इस याचिका में उनको राहत नहीं दी जा सकती है।
