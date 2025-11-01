‘जंगलराज अच्छा था, पैसे देकर लोग जिंदा तो रहते थे’, खेसारी ने बोला नीतीश सरकार पर हमला

भागलपुर जेल में बंद दानापुर विधानसभा से राजद प्रत्याशी रीतलाल यादव को पटना हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। वह चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। बीते शुक्रवार को अरुण कुमार की सिंगल बेंच कोर्ट ने रीतलाल यादव की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि वे चाहें तो औपबंधिक जमानत के लिए निचली अदालत में जा सकते हैं। रीतलाल यादव ने कहा था कि वह दानापुर विधानसभा क्षेत्र से राजद के उम्मीदवार हैं और 6 नवंबर को मतदान होना है। उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अवसर मिलना चाहिए। महाधिवक्ता पीके शाही ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। याचिकाकर्ता को जमानत के लिए निचली अदालत में जाना चाहिए था। इस याचिका में उनको राहत नहीं दी जा सकती है।