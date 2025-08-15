किश्तवाड़ में बादल फटने से मची तबाही, स्वतंत्रता दिवस पर मरने वालों की संख्या पहुंची 65

इस घटना का सामना करने वाले लोगों के दिलों में भारी दहशत पैदा हो गई है। इस दुर्घटना की आपबीती बता लोग कांप उठे और उन्होंने कहा कि वह इस तबाही के मंजर को कभी नहीं भूल पाएंगे। घटना के बारे में बात करते हुए मध्यप्रदेश के उज्जैन से आए एक यात्री ने बताया कि, हल्की-हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि यह इतनी बड़ी आपदा में बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि हम किसी तरह अपनी जान बचा कर निकले है और कभी इस हादसे को नहीं भूल पाएंगे। वहीं एक अन्य पीड़ित ने कहा, अचानक ब्लास्ट की आवाज आई और चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे और मैंने भी तभी भाग कर अपनी जान बचाई।