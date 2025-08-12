कांग्रेस ने वोट चोरी कैंपेन में केके मैनन के वीडियो का किया गलत इस्तेमाल, एक्टर ने बिना अनुमति ऐसा करने पर लगाई फटकार

कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल इन दिनों वोटों चोरी का आरोप लगाते हुए जमकर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे है। इसी के तहत पिछले दो दिनों से विपक्षी सांसद संसद के बाहर जमकर हंगामा भी कर रहे है। इसी कड़ी में हाल ही कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर मशहूर अभिनेता केके मेनन की फिल्म की एक क्लिप शेयर कर लोगों को इस अभियान से जुड़ने को कहा था। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर भयंकर हंगामा होने लगा। जिसके बाद मेनन ने यह साफ किया कि कांग्रेस पार्टी ने उनकी इजाजत के बिना उनका पुराना वीडियो इस्तेमाल किया है। मेनन ने कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट कर बिना इजाजत उनका वीडियो इस्तेमाल करने को लेकर नाराजगी जाहिर कर दी।
दरअसल, कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स से मेनन का एक वीडियो जारी कर कैप्शन में लिखा, 'हिम्मत सिंह कुछ कह रहे हैं, जल्दी से कर आओ! बंद करो।' वीडियो के सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया यूजर जमकर मेनन को ट्रोल करने लगे। लोग उनसे सवाल करने लगे कि क्या वह अब फिल्में छोड़ कर पॉलिटिक्स में आने वाले है और क्या वह खुद भी ऐसा मानते है कि भारत में वोटों की चोरी हो रहे है। एक यूजर ने लिखा, अभिनेता हो या एजेंडा सेलिब्रिटी। वहीं दूसरे यूजर ने कहा, हिम्मत सिंह अब देश बचाने नहीं, पार्टी चलाने निकले हैं।, वहीं एक अन्य ने लिखा, लगता है अब फिल्में नहीं चल रहीं, तो राजनीति का सहारा लेना पड़ा।
लोगों के बढ़ते सवालों से परेशान होकर आखिरकार मेनन ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी और कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट के कमेंट सेक्शन में ही इस वीडियो को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी और यह साफ कर दिया कि उनका इस कैंपन से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने लिखा, मैंने इस विज्ञापन के लिए कोई अभिनय नहीं किया है। यह क्लिप मेरे 'स्पेशल ऑप्स' प्रमोशन्स से लिया गया है और इसे एडिट कर के मेरी इजाजत के बिना इस्तेमाल किया गया है। हालांकि मेनन के इस वीडियो पर कमेंट करने के बावजूद भी कांग्रेस ने अपने अकाउंट से यह वीडियो अभी तक नहीं हटाया है।