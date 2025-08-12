12 अगस्त 2025,

मंगलवार

कांग्रेस ने वोट चोरी कैंपेन में केके मैनन के वीडियो का किया गलत इस्तेमाल, एक्टर ने बिना अनुमति ऐसा करने पर लगाई फटकार

कांग्रेस ने वोट चोरी कैंपन में एक्टर के के मेनन के वीडियो का इस्तेमाल किया जिसके बाद एक्टर ने मामले पर सफाई देते हुए यह साफ किया कि उन्होंने पार्टी के लिए कोई प्रमोशन नहीं किया है और उनके पूराने वीडियो को बिना अनुमति के उपयोग किया गया है।

भारत

Himadri Joshi

Aug 12, 2025

KK Menon
कांग्रेस ने बिना अनुमति के के मेनन का वीडियो इस्तेमाल किया (फोटो - आईएएनएस )

कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल इन दिनों वोटों चोरी का आरोप लगाते हुए जमकर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे है। इसी के तहत पिछले दो दिनों से विपक्षी सांसद संसद के बाहर जमकर हंगामा भी कर रहे है। इसी कड़ी में हाल ही कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर मशहूर अभिनेता केके मेनन की फिल्म की एक क्लिप शेयर कर लोगों को इस अभियान से जुड़ने को कहा था। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर भयंकर हंगामा होने लगा। जिसके बाद मेनन ने यह साफ किया कि कांग्रेस पार्टी ने उनकी इजाजत के बिना उनका पुराना वीडियो इस्तेमाल किया है। मेनन ने कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट कर बिना इजाजत उनका वीडियो इस्तेमाल करने को लेकर नाराजगी जाहिर कर दी।

वीडिया वायरल होने पर मेनन होने लगे ट्रोल

दरअसल, कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स से मेनन का एक वीडियो जारी कर कैप्शन में लिखा, 'हिम्मत सिंह कुछ कह रहे हैं, जल्दी से कर आओ! बंद करो।' वीडियो के सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया यूजर जमकर मेनन को ट्रोल करने लगे। लोग उनसे सवाल करने लगे कि क्या वह अब फिल्में छोड़ कर पॉलिटिक्स में आने वाले है और क्या वह खुद भी ऐसा मानते है कि भारत में वोटों की चोरी हो रहे है। एक यूजर ने लिखा, अभिनेता हो या एजेंडा सेलिब्रिटी। वहीं दूसरे यूजर ने कहा, हिम्मत सिंह अब देश बचाने नहीं, पार्टी चलाने निकले हैं।, वहीं एक अन्य ने लिखा, लगता है अब फिल्में नहीं चल रहीं, तो राजनीति का सहारा लेना पड़ा।

स्वतंत्रता दिवस से पहले पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 पाक समर्थित आतंकियों को पकड़ा, हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल बरामद
राष्ट्रीय
Punjab Police arrested 5 Pak-backed terrorists

कांग्रेस के पोस्ट पर मेनन ने कमेंट कर जाहिर की नाराजगी

लोगों के बढ़ते सवालों से परेशान होकर आखिरकार मेनन ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी और कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट के कमेंट सेक्शन में ही इस वीडियो को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी और यह साफ कर दिया कि उनका इस कैंपन से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने लिखा, मैंने इस विज्ञापन के लिए कोई अभिनय नहीं किया है। यह क्लिप मेरे 'स्पेशल ऑप्स' प्रमोशन्स से लिया गया है और इसे एडिट कर के मेरी इजाजत के बिना इस्तेमाल किया गया है। हालांकि मेनन के इस वीडियो पर कमेंट करने के बावजूद भी कांग्रेस ने अपने अकाउंट से यह वीडियो अभी तक नहीं हटाया है।

Updated on:

12 Aug 2025 04:15 pm

Published on:

12 Aug 2025 04:11 pm

Hindi News / National News / कांग्रेस ने वोट चोरी कैंपेन में केके मैनन के वीडियो का किया गलत इस्तेमाल, एक्टर ने बिना अनुमति ऐसा करने पर लगाई फटकार

