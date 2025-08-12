कांग्रेस ने वोट चोरी कैंपेन में केके मैनन के वीडियो का किया गलत इस्तेमाल, एक्टर ने बिना अनुमति ऐसा करने पर लगाई फटकार

कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल इन दिनों वोटों चोरी का आरोप लगाते हुए जमकर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे है। इसी के तहत पिछले दो दिनों से विपक्षी सांसद संसद के बाहर जमकर हंगामा भी कर रहे है। इसी कड़ी में हाल ही कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर मशहूर अभिनेता केके मेनन की फिल्म की एक क्लिप शेयर कर लोगों को इस अभियान से जुड़ने को कहा था। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर भयंकर हंगामा होने लगा। जिसके बाद मेनन ने यह साफ किया कि कांग्रेस पार्टी ने उनकी इजाजत के बिना उनका पुराना वीडियो इस्तेमाल किया है। मेनन ने कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट कर बिना इजाजत उनका वीडियो इस्तेमाल करने को लेकर नाराजगी जाहिर कर दी।