75 साल के ससुर को दामाद ने दो बार सीढ़ियों से धक्का देकर मौत के घाट उतारा, महीने भर पहले ही हुई थी शादी

घटना वाले दिन सोमाश्री और उसके पिता में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया जिसके बाद दास ने उन्हें मार डाला। दास ने उन्हें पहले एक बार छत से फेंका लेकिन वह बच गए तो उसने दुबारा उन्हें ऊपर ले जा कर एक बार फिर से नीचे फेंका। इसके बाद सोमाश्री और दास वहां से चले गए। शनिवार सुबह गुप्ता की पत्नी, जयश्री ने अपने पति को सीढ़ियों के पास पड़ा देख शोर मचाया और पड़ोसियों से उन्हें बचाने के लिए मदद मांगी, लेकिन तब तक गुप्ता की मौत हो चुकी थी। गुप्ता के साथ साथ उनका बेटा सुजय भी अपने कमरे में बेड़ के नीचे पाया गया और उसे भी कुछ चोटें आई थी। जयश्री की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरु की और दास को गिरफ्तार किया।