Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिवाली से पहले बड़ी कार्रवाई, 600 किलो प्रतिबंधित पटाखों के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार

कोलकाता पुलिस छापेमारी करते हुए 23 साल के मोहम्मद जीशान को गिरफ्तार किया साथ ही 600 किलोग्राम से अधिक प्रतिबंधित पटाखे जब्त किया।

2 min read

कोलकाता

image

Devika Chatraj

Oct 19, 2025

कोलकाता पुलिस की छापेमारी (File Photo)

दिवाली से पहले कोलकाता पुलिस ने शनिवार को शहर में छापेमारी कर 600 किलोग्राम से अधिक प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए। इस दौरान तोपसिया थाना क्षेत्र के तिलजला निवासी मोहम्मद जीशान (23) को गिरफ्तार किया गया।

600 किलो के प्रतिबंधित पटाखे जब्त

पुलिस के अनुसार, तीन नायलॉन की बोरियों और 25 कागज के डिब्बों में गोले, पटाखे और चॉकलेट बम जैसे प्रतिबंधित पटाखे बरामद किए गए, जिनका कुल वजन लगभग 600 किलोग्राम था। पूछताछ में जीशान ने खुलासा किया कि उसने ये पटाखे पश्चिम बर्दवान जिले के आसनसोल ले जाने के लिए खरीदे थे।

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

कोलकाता पुलिस ने भारतीय विस्फोटक अधिनियम की धारा 9(बी) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2)/223 (आपराधिक साजिश) के तहत मैदान पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है। जब्त सामान को कानूनी औपचारिकताओं के बाद सुरक्षित रखा गया है।

17 अक्टूबर को भी अवैध पटाखे बरामद

पुलिस ने बताया कि 17 अक्टूबर तक पटुली, ढलाई ब्रिज और गरिया क्रॉसिंग इलाकों से 1,315 किलोग्राम अवैध पटाखे और बांसड्रोनी से 36 किलोग्राम पटाखे बरामद किए गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हम प्रतिबंधित पटाखों की अवैध बिक्री और उपयोग को रोकने के लिए शहरभर में छापेमारी और जागरूकता अभियान चला रहे हैं।"

दो घंटे पटाखे चलाने की अनुमति

शुक्रवार को, कोलकाता पुलिस ने दीपावली और काली पूजा के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें केवल पर्यावरण के अनुकूल हरित पटाखों के उपयोग की अनुमति दी गई। दिशानिर्देशों के तहत, प्रदूषण और जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 20 अक्टूबर को रात 8 से 10 बजे तक, केवल दो घंटे के लिए हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी।

कोर्ट के आर्डर के बाद पुलिस सतर्क

यह कार्रवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की फटकार के बाद आई, जिसमें सरकार से पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारियों के बारे में पूछा गया था। इसके बाद पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी और प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री व उपयोग पर रोक के लिए ड्रोन की मदद से ऊंची छतों और संकरी गलियों की निगरानी शुरू की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Oct 2025 09:56 am

Hindi News / National News / दिवाली से पहले बड़ी कार्रवाई, 600 किलो प्रतिबंधित पटाखों के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते है’… RSS बैन की मांग के बीच पार्टी के विरोध में आए कांग्रेस नेता

Congress MLA K.N. Rajanna
राष्ट्रीय

‘सनातनियों से दूर रहो’… RSS के बाद कर्नाटक सीएम ने सनातन धर्म के खिलाफ दिया विवादित बयान

Karnataka CM Siddaramaiah
राष्ट्रीय

दिल्ली में डबल मर्डर, महिला और पूर्व लिव इन पार्टनर की मौत, पति गंभीर रूप से घायल

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
राष्ट्रीय

उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करने के बाद कांग्रेस ने दिया बड़ा अपडेट, जानें सीट शेयरिंग को लेकर क्या कहा?

mallikarjun kharge rahul gandhi
राष्ट्रीय

बंगाल में फिर बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, पार्टी ने कहा भाड़े के गुंडों से नहीं डरेंगे हम

BJP MP Raju Bista attacked in Sukhiya Pokhari
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.