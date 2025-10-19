दिवाली से पहले बड़ी कार्रवाई, 600 किलो प्रतिबंधित पटाखों के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार

शुक्रवार को, कोलकाता पुलिस ने दीपावली और काली पूजा के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें केवल पर्यावरण के अनुकूल हरित पटाखों के उपयोग की अनुमति दी गई। दिशानिर्देशों के तहत, प्रदूषण और जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 20 अक्टूबर को रात 8 से 10 बजे तक, केवल दो घंटे के लिए हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी।