दिवाली से पहले बड़ी कार्रवाई, 600 किलो प्रतिबंधित पटाखों के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार

कोलकाता पुलिस की छापेमारी (File Photo)
दिवाली से पहले कोलकाता पुलिस ने शनिवार को शहर में छापेमारी कर 600 किलोग्राम से अधिक प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए। इस दौरान तोपसिया थाना क्षेत्र के तिलजला निवासी मोहम्मद जीशान (23) को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस के अनुसार, तीन नायलॉन की बोरियों और 25 कागज के डिब्बों में गोले, पटाखे और चॉकलेट बम जैसे प्रतिबंधित पटाखे बरामद किए गए, जिनका कुल वजन लगभग 600 किलोग्राम था। पूछताछ में जीशान ने खुलासा किया कि उसने ये पटाखे पश्चिम बर्दवान जिले के आसनसोल ले जाने के लिए खरीदे थे।
कोलकाता पुलिस ने भारतीय विस्फोटक अधिनियम की धारा 9(बी) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2)/223 (आपराधिक साजिश) के तहत मैदान पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है। जब्त सामान को कानूनी औपचारिकताओं के बाद सुरक्षित रखा गया है।
पुलिस ने बताया कि 17 अक्टूबर तक पटुली, ढलाई ब्रिज और गरिया क्रॉसिंग इलाकों से 1,315 किलोग्राम अवैध पटाखे और बांसड्रोनी से 36 किलोग्राम पटाखे बरामद किए गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हम प्रतिबंधित पटाखों की अवैध बिक्री और उपयोग को रोकने के लिए शहरभर में छापेमारी और जागरूकता अभियान चला रहे हैं।"
शुक्रवार को, कोलकाता पुलिस ने दीपावली और काली पूजा के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें केवल पर्यावरण के अनुकूल हरित पटाखों के उपयोग की अनुमति दी गई। दिशानिर्देशों के तहत, प्रदूषण और जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 20 अक्टूबर को रात 8 से 10 बजे तक, केवल दो घंटे के लिए हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी।
यह कार्रवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की फटकार के बाद आई, जिसमें सरकार से पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारियों के बारे में पूछा गया था। इसके बाद पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी और प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री व उपयोग पर रोक के लिए ड्रोन की मदद से ऊंची छतों और संकरी गलियों की निगरानी शुरू की।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग