श्रीकृष्ण के साम्राज्य को क्यों निगल गया समुद्र, जानिए क्यों डूब गई द्वारका?

महाभारत के अनुसार, द्वारका के डूबने की कहानी यदुवंश के अंत से जुड़ी है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद, जब गांधारी को अपने पुत्रों की मृत्यु का दुख सता रहा था, उन्होंने श्रीकृष्ण को यदुवंश के विनाश के लिए जिम्मेदार ठहराया। क्रोध में आकर गांधारी ने श्रीकृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह कुरुवंश का नाश हुआ, उसी तरह यदुवंश भी नष्ट हो जाएगा। इस श्राप के प्रभाव से यदुवंशी आपस में कलह करने लगे। एक दिन, प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों के बीच नशे में झगड़ा हुआ, और वे एक-दूसरे को मारने लगे। इस घटना में यदुवंश का लगभग पूरा वंश नष्ट हो गया। श्रीकृष्ण, जो स्वयं इस घटना के साक्षी थे, ने इसे नियति का हिस्सा माना। इसके बाद, उन्होंने अपने पार्थिव शरीर को त्याग दिया।