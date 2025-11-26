कॉमेडियन कुणाल कामरा की ‘RSS’ टीशर्ट हुई वायरल, BJP ने दी परिणाम भुगतने की चेतावनी

कॉमेडियन कुणाल कामरा अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। अब एक बार फिर कामरा अपनी आपत्तिजनक टीशर्ट को लेकर मुसीबत में फंस गए हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों कामरा की एक फोटो तेजी से वायरल हो रही है। इसके पीछे की वजह कामरा की टीशर्ट है जिसमें कुत्ते की फोटो के साथ RSS जैसा कुछ लिखा है। यह विवादित फोटो कामरा ने 24 नवंबर को सोशल मीडिया पर शेयर की थी और यह अब तेजी से वायरल होने लगी है।