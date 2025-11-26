कॉमेडियन कुणाल कामरा की ‘RSS’ टीशर्ट हुई वायरल, BJP ने दी परिणाम भुगतने की चेतावनी

कॉमेडियन कुणाल कामरा (फोटो- कुणाल कामरा एक्स पोस्ट)
कॉमेडियन कुणाल कामरा अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। अब एक बार फिर कामरा अपनी आपत्तिजनक टीशर्ट को लेकर मुसीबत में फंस गए हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों कामरा की एक फोटो तेजी से वायरल हो रही है। इसके पीछे की वजह कामरा की टीशर्ट है जिसमें कुत्ते की फोटो के साथ RSS जैसा कुछ लिखा है। यह विवादित फोटो कामरा ने 24 नवंबर को सोशल मीडिया पर शेयर की थी और यह अब तेजी से वायरल होने लगी है।
इस तस्वीर में RSS का R पूरा नहीं दिखाई दे रहा है जिसके चलते कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं कि टीशर्ट पर PSS लिखा है। इस फोटो को शेयर करते हुए कामरा ने लिखा, यह फोटो किसी कॉमेडी क्लब की नहीं है। बता दें कि, इसी साल मार्च में कामरा ने एक कॉमेडी क्लब में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे को लेकर एक विवादित गाना गाया था जिसके बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उस क्लब में तोड़फोड़ की थी।
इसके अलावा भी कामरा कई बार इस तरह की विवादित हरकतें कर चुके हैं। अब एक बार फिर उन्होंने इस आपत्तिजनक टीशर्ट में फोटो डाल कर विवाद खड़ा कर दिया है। इस मामले को लेकर भाजपा और शिवसेना की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। दोनों पार्टियों ने इसे RSS का मजाक उड़ाने की कोशिश बताते हुए इस पर आपत्ती जताई है और कामरा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दे डाली है।
शिवसेना मंत्री संजय शिरसाट ने कहा, RSS को कामरा की इस हरकत पर सख्त जवाब देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, कामरा पहले भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर कई विवादित बयान दे चुके है। वहीं पुलिस ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि, मामले की जांच की जा रही है और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
