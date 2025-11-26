Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कॉमेडियन कुणाल कामरा की ‘RSS’ टीशर्ट हुई वायरल, BJP ने दी परिणाम भुगतने की चेतावनी

कॉमेडियन कुणाल कामरा अपनी आपत्तिजनक टी-शर्ट, जिस पर कुत्ते की फोटो के साथ कथित तौर पर RSS जैसा कुछ लिखा है, को लेकर विवादों में घिर गए हैं, जिस पर भाजपा और शिवसेना ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Nov 26, 2025

Kunal Kamra

कॉमेडियन कुणाल कामरा (फोटो- कुणाल कामरा एक्स पोस्ट)

कॉमेडियन कुणाल कामरा अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। अब एक बार फिर कामरा अपनी आपत्तिजनक टीशर्ट को लेकर मुसीबत में फंस गए हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों कामरा की एक फोटो तेजी से वायरल हो रही है। इसके पीछे की वजह कामरा की टीशर्ट है जिसमें कुत्ते की फोटो के साथ RSS जैसा कुछ लिखा है। यह विवादित फोटो कामरा ने 24 नवंबर को सोशल मीडिया पर शेयर की थी और यह अब तेजी से वायरल होने लगी है।

RSS का R तस्वीर में नहीं दिख रहा साफ

इस तस्वीर में RSS का R पूरा नहीं दिखाई दे रहा है जिसके चलते कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं कि टीशर्ट पर PSS लिखा है। इस फोटो को शेयर करते हुए कामरा ने लिखा, यह फोटो किसी कॉमेडी क्लब की नहीं है। बता दें कि, इसी साल मार्च में कामरा ने एक कॉमेडी क्लब में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे को लेकर एक विवादित गाना गाया था जिसके बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उस क्लब में तोड़फोड़ की थी।

भाजपा और शिवसेना ने दी कानूनी कार्रवाई की धमकी

इसके अलावा भी कामरा कई बार इस तरह की विवादित हरकतें कर चुके हैं। अब एक बार फिर उन्होंने इस आपत्तिजनक टीशर्ट में फोटो डाल कर विवाद खड़ा कर दिया है। इस मामले को लेकर भाजपा और शिवसेना की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। दोनों पार्टियों ने इसे RSS का मजाक उड़ाने की कोशिश बताते हुए इस पर आपत्ती जताई है और कामरा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दे डाली है।

शिवसेना मंत्री संजय शिरसाट ने कही यह बात

शिवसेना मंत्री संजय शिरसाट ने कहा, RSS को कामरा की इस हरकत पर सख्त जवाब देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, कामरा पहले भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर कई विवादित बयान दे चुके है। वहीं पुलिस ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि, मामले की जांच की जा रही है और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Nov 2025 01:42 pm

Hindi News / National News / कॉमेडियन कुणाल कामरा की ‘RSS’ टीशर्ट हुई वायरल, BJP ने दी परिणाम भुगतने की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

राबड़ी आवास विवाद के बीच छलका रोहिणी आचार्य का दर्द, लालू के साथ AI वीडियो किया शेयर, लिखा- किसी बेटी का बाप होना आसान नहीं…’

रोहिणी आचार्य
पटना

विशाल गार्डन, मॉडर्न इंटीरियर और हाई सिक्योरिटी… कितना आलीशान है राबड़ी देवी का नया बंगला 39 हार्डिंग रोड?

bihar politics
पटना

10 सर्कुलर रोड से पहले किस बंगले में रहता था लालू परिवार? 2005 में घर खाली करने के नोटिस पर क्यों भड़क गए थे लालू यादव

bihar politics
पटना

400 माफिया रडार पर, स्कूल-कॉलेज के बाहर स्पेशल फोर्स… क्राइम कंट्रोल के लिए सम्राट चौधरी का एक्शन प्लान तैयार

bihar news: सम्राट चौधरी
पटना

बिहार को टेक हब बनाने की तैयारी! नीतीश कैबिनेट ने AI मिशन, सैटेलाइट टाउनशिप और डिफेंस कॉरिडोर को दी हरी झंडी

bihar cabinet
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.