IRCTC घोटाले में कोर्ट में पेश होंगे लालू-तेजस्वी और राबड़ी, लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप होंगे तय

राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। (Photo-IANS)
बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) से पहले लालू परिवार (Lalu Family) मुश्किलों में घिरता दिख रहा है। लालू परिवार की आज दिल्ली के राउज एवेन्यु कोर्ट में पेशी है। यह पेशी IRCTC घोटाला और लैंड फॉर जॉब मामले में होगी। IRCTC मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपी कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। दूसरी तरफ लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार पर आज आरोप तय किए जाएंगे।
लैंड फॉर जॉब मामले में 25 अगस्त 2025 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इस मामले में आरोप तय किए जाएंगे।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 18 मई 2022 को दर्ज FIR में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और परिवार पर 2004-09 के दौरान ग्रुप डी रेलवे नौकरियों के बदले बिहार में जमीन हड़पने का आरोप लगाया। CBI ने अपनी जांच में पाया कि नौकरी पाने वालों के परिजनों ने पटना सहित प्रमुख स्थानों पर 1,05,292 वर्ग फुट जमीन सस्ते दामों या गिफ्ट डीड से यादव परिवार को हस्तांतरित की, जिनकी वर्तमान कीमत 200 करोड़ रुपये से अधिक है। इस मामले में सीबीआई ने लालू परिवार के कई सदस्यों को आरोपी बनाया। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में 6.02 करोड़ की संपत्ति जब्त की।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के अनुसार, रांची और पुरी के IRCTC होटलों के रखरखाव के ठेके देने में अनियमितताएं हुईं। लालू पर आरोप है कि उन्होंने सुजाता होटल्स को लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में हेराफेरी की। बदले में, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के नाम पर पटना में लगभग 74 करोड़ रुपये कीमत की जमीन सस्ते दामों में ली। इस मामले में लालू परिवार के अलावा IRCTC के तत्कालीन ग्रुप जनरल मैनेजर वीके अस्थाना, आरके गोयल और सुजाता होटल्स के निदेशक विजय और विनय कोचर भी आरोपी हैं।
