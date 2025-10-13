IRCTC घोटाले में कोर्ट में पेश होंगे लालू-तेजस्वी और राबड़ी, लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप होंगे तय

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 18 मई 2022 को दर्ज FIR में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और परिवार पर 2004-09 के दौरान ग्रुप डी रेलवे नौकरियों के बदले बिहार में जमीन हड़पने का आरोप लगाया। CBI ने अपनी जांच में पाया कि नौकरी पाने वालों के परिजनों ने पटना सहित प्रमुख स्थानों पर 1,05,292 वर्ग फुट जमीन सस्ते दामों या गिफ्ट डीड से यादव परिवार को हस्तांतरित की, जिनकी वर्तमान कीमत 200 करोड़ रुपये से अधिक है। इस मामले में सीबीआई ने लालू परिवार के कई सदस्यों को आरोपी बनाया। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में 6.02 करोड़ की संपत्ति जब्त की।