One Nation One Election: वन नेशन-वन इलेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर नेताओं ने दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

One Nation One Election: जेएमएम सांसद महुआ माजी ने कहा बीजेपी सरकार तो लगातार चाह रही है कि ये हो लेकिन इससे स्थानीय पार्टीयों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ये लोग चाहते हैं कि देश में स्थानीय पार्टियां खत्म हो जाएं।

नई दिल्ली•Dec 12, 2024 / 04:20 pm• Ashib Khan

One Nation One Election: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को एक देश-एक चुनाव बिल (One Nation One Election) को मंजूरी दे दी और अब यह संसद में पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार यह विधेयक संसद के चालू शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। मोदी सरकार इस बिल पर व्यापक चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति या जेपीसी (JPC) के पास भेज सकती है। मोदी सरकार (Modi Government) द्वारा इस बिल को मंजूरी देने पर नेताओं की प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गई है। इस पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा (Manoj Jha) ने कहा इसी सरकार ने वो कमिटी बनाई थी और इसी कमिटी के प्रस्ताव पर यह बात सामने आई है। इस देश को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है तो ‘एक राष्ट्र एक रोजगार’ नीति की है लेकिन उस पर आप चुप हैं क्योंकि उस पर आपकी मेहनत लगेगी। 60 के दशक तक इस देश में ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ था। लेकिन वो साइकिल टूट गया। यह समग्र चिंता का विषय है।

स्थानीय पार्टी को होगा नुकसान-JMM सांसद जेएमएम सांसद महुआ माजी ने कहा बीजेपी सरकार तो लगातार चाह रही है कि ये हो लेकिन इससे स्थानीय पार्टीयों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ये लोग चाहते हैं कि देश में स्थानीय पार्टियां खत्म हो जाएं और केवल एक या दो पार्टियां ही रहें। मेरे अनुसार ये स्थानीय पार्टियों के खिलाफ षड्यंत्र ही है। INDIA गठबंधन एकजुट है और हम लोग उन बिलों का विरोध करते हैं जो तमाम राज्यों के लिए हितकर नहीं है। हम INDIA गठबंधन के साथ हैं और इसका विरोध करेंगे। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था-कंगना रनौत बीजेपी सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने कहा देश के लिए 'एक राष्ट्र एक चुनाव' उत्साह की एक लहर लेकर आया है। सबसे पहले तो (चुनाव के दौरान) इतना खर्चा होता है, महीने भर से अधिक समय के लिए सभी कर्मचारी कार्यों में संलग्न हो जाते हैं, सारे संस्थान रुक जाते हैं और हमारे देश वासियों को बार-बार मतदान के लिए भेजा जाता है। यह इस समय की जरूरत है। हालांकि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम इसका स्वागत करते है-JDU सांसद JDU सांसद संजय कुमार झा ने कहा हमारी पार्टी इसका स्वागत करती है। हम लोग इस कमिटी के पास गए थे जहां हमने कमिटी को अपनी पार्टी और अपने नेता नीतीश कुमार की ओर से अपना समर्थन दिया था। नीतीश कुमार भी इस बात के पक्षधर रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होना चाहिए, देखा जाता है कि ये देश हमेशा 'चुनाव मोड' में ही रहता है। एक चुनाव खत्म नहीं होता की दूसरा आ जाता है। इससे जनता के कामों और विकास के कामों को पूरा करने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। यह भी पढ़ें One Nation One Election: वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मिली मंजूरी, अब संसद में होगा पेश

