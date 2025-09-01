सस्ता हुआ LPG गैस सिलेंडर, आज से लागू हुई नई कीमतें, जानिए अब कितने में मिलेगा?

केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ा निर्णय लिया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में योजना से जुड़े लाभार्थियों को अब प्रति गैस सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी साल 2025-26 के लिए होगी और अधिकतम 9 बार (रीफिल) के लिए मिलेगी। 5 किलो सिलेंडर लेने वालों के लिए यह सब्सिडी अनुपातिक रूप से लागू होगी। देश भर में 10.33 करोड़ उज्ज्वला गैस सिलेंडर दिए जा चुके हैं।