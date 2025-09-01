Patrika LogoSwitch to English

सस्ता हुआ LPG गैस सिलेंडर, आज से लागू हुई नई कीमतें, जानिए अब कितने में मिलेगा?

LPG Gas Cylinder Rate: आज से LPG गैस सिलेंडर के दाम में कटौती हुई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटे हैं। हालांकि, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 01, 2025

Commercial gas cylinder prices reduced
कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटे (फोटो-IANS)

LPG Gas Cylinder Rate: आज से कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर (Commercial LPG Gas Cylinder) सस्ता हो गया है। तेल कंपनियों ने कर्मशियल गैस सिलेंडर के दाम में 51.50 रुपए की कटौती की है, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत अब 1,580 रुपए होगी। इससे पहले जुलाई महीने में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 58.50 रुपए, अगस्त में 33.50 रुपए की कटौती की गई थी।

घरेलू उपभोक्ताओं नहीं मिली राहत

तेल कंपनियों की तरफ से घरेलू उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिली है। 14.2 किलो वाले घरेलू LPG की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में फिलहाल घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 853 रुपये का मिल रहा है। पिछले एक दशक में घरेलू एलपीजी कनेक्शन दोगुने हो चुके हैं। अप्रैल 2025 तक इनकी संख्या लगभग 33 करोड़ तक पहुंच गई है। इससे पता चलता है कि कुकिंग गैस भारतीय परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी अहम हो चुकी है।

रेस्तरां और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सीधा फायदा

कमर्शियल गैस के दाम में कमी आने से रेस्तरां और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सीधा लाभ मिलेगा। बता दें कि अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम और बाजार की अन्य स्थितियों को देखते हुए हर महीने गैस की कीमतों की समीक्षा की जाती है।

उज्‍जवला लाभार्थियों को 300 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी

केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ा निर्णय लिया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में योजना से जुड़े लाभार्थियों को अब प्रति गैस सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी साल 2025-26 के लिए होगी और अधिकतम 9 बार (रीफिल) के लिए मिलेगी। 5 किलो सिलेंडर लेने वालों के लिए यह सब्सिडी अनुपातिक रूप से लागू होगी। देश भर में 10.33 करोड़ उज्ज्वला गैस सिलेंडर दिए जा चुके हैं।

