8 जनवरी 2026

राष्ट्रीय

नीले ड्रम के बाद सफेद ड्रम में 6 टुकड़ों में मिला शव, दोस्त से मिलने गया फिर…

लुधियाना में जालंधर बाइपास के पास एक खाली प्लॉट से युवक का शव टुकड़ों में प्लास्टिक ड्रम से बरामद हुआ, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।

लुधियाना

Devika Chatraj

Jan 08, 2026

लुधियाना में खौफनाक हत्या (X)

पंजाब के लुधियाना शहर में जालंधर बाइपास के पास स्थित सेक्रेड हार्ट स्कूल के नजदीक एक खाली प्लॉट से युवक का शव टुकड़ों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव सफेद प्लास्टिक ड्रम में भरा हुआ था, जबकि उसका आधा हिस्सा जला हुआ पाया गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को सील कर जांच शुरू की।

मृतक की पहचान

मृतक की पहचान करीब 36 वर्षीय दविंदर सिंह के रूप में हुई है, जो लुधियाना की भारती कॉलोनी का निवासी था। दविंदर पेशे से कनिटिंग (हौजरी) मशीन का मैकेनिक और कारीगर था। पुलिस के अनुसार, उसका शव करीब 5 से 6 टुकड़ों में कटा हुआ मिला, जिसमें धड़, गर्दन और अन्य अंग अलग-अलग स्थानों पर पड़े थे।

मुंबई से लौटने के बाद हुआ लापता

परिजनों ने बताया कि दविंदर मंगलवार को मुंबई से घर लौटा था, लेकिन वह घर पर केवल 15 मिनट ही रुका। उसने कुछ देर में वापस आने की बात कहकर अपने दोस्त शेरा से मिलने जाने की बात कही, लेकिन इसके बाद वह घर नहीं लौटा। जब काफी समय तक उसका कोई सुराग नहीं मिला, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की।

CCTV फुटेज से खुला राज़

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है, जिसमें दविंदर का दोस्त शेरा अपने एक अन्य साथी के साथ बाइक पर प्लास्टिक ड्रम ले जाते हुए गली से गुजरता नजर आ रहा है। इसी आधार पर पुलिस को शेरा पर हत्या का शक है।

जांच में जुटी फोरेंसिक टीम

मामले की जांच थाना सलेम टाबरी की पुलिस कर रही है। पुलिस ने फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया है और हर पहलू से जांच की जा रही है। फिलहाल शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है।

08 Jan 2026 05:13 pm

