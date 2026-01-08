नीले ड्रम के बाद सफेद ड्रम में 6 टुकड़ों में मिला शव, दोस्त से मिलने गया फिर…

पंजाब के लुधियाना शहर में जालंधर बाइपास के पास स्थित सेक्रेड हार्ट स्कूल के नजदीक एक खाली प्लॉट से युवक का शव टुकड़ों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव सफेद प्लास्टिक ड्रम में भरा हुआ था, जबकि उसका आधा हिस्सा जला हुआ पाया गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को सील कर जांच शुरू की।