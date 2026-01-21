LIC ऑफिस में सहकर्मी ने अधिकारी पर छिड़का पेट्रोल लगा दी आग, तड़प-तड़प कर मौत

पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि राम ने आग लगाने की घटना को बहुत सोच-समझकर और पूर्व नियोजित तरीके से अंजाम दिया था। उसने पहले से ही पेट्रोल की कई बोतलें इकट्ठा कर ली थीं और उन्हें घटनास्थल पर रख दिया था। इसके बाद उसने कार्यालय की मुख्य बिजली सप्लाई जानबूझकर काट दी ताकि अंधेरा हो जाए और लोगों को भागने में दिक्कत हो। मुख्य दरवाजे को बाहर से चेन और ताला लगाकर पूरी तरह बंद कर दिया गया, जिससे अंदर फंसे लोगों के लिए बाहर निकलना असंभव हो गया। अंत में, कल्याणी को उनके केबिन में ही फंसा दिया गया और फिर उसी स्थिति में राम ने पूरे कार्यालय में आग लगा दी।