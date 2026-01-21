21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

LIC ऑफिस में सहकर्मी ने अधिकारी पर छिड़का पेट्रोल लगा दी आग, तड़प-तड़प कर मौत

Madurai LIC oOffice Murder: मदुरै के LIC ऑफिस में लगी आग के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में वरिष्ठ अधिकारी कल्याणी नंबी की मौत के लिए सहकर्मी टी. राम को गिरफ्तार किया गया है।

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Devika Chatraj

Jan 21, 2026

मदुरै LIC हत्याकांड (X)

Madurai LIC Murder: मदुरै स्थित LIC ऑफिस में दिसंबर 2025 में हुई आग की घटना अब सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या के रूप में सामने आई है। 54 वर्षीय वरिष्ठ अधिकारी कल्याणी नंबी की मौत को लेकर तमिलनाडु पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार, घटना के पीछे LIC के ही एक सहकर्मी, टी. राम का हाथ था। राम, जो एलआईसी के असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, ने पेट्रोल डालकर आग लगाई ताकि उनकी अनियमितताओं (Irregularities) का सबूत न मिले। इस खुलासे के बाद पूरे एलआईसी महकमे में हड़कंप मच गया है।

कैसे हुई हत्या की साजिश?

कल्याणी नंबी हाल ही में तिरुनेलवेली से मदुरै ट्रांसफर हुई थीं। उनका पहला कदम था डेथ क्लेम्स के निपटारे में अनियमितताओं की जांच करना। जांच में पता चला कि राम के पास लगभग 40 से ज्यादा लंबित डेथ क्लेम्स थे। जब कल्याणी ने राम को चेतावनी दी कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी, तो राम ने उन्हें चुप कराने की भयानक योजना बना डाली।

सुनियोजित साजिश के तहत की गई हत्या

पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि राम ने आग लगाने की घटना को बहुत सोच-समझकर और पूर्व नियोजित तरीके से अंजाम दिया था। उसने पहले से ही पेट्रोल की कई बोतलें इकट्ठा कर ली थीं और उन्हें घटनास्थल पर रख दिया था। इसके बाद उसने कार्यालय की मुख्य बिजली सप्लाई जानबूझकर काट दी ताकि अंधेरा हो जाए और लोगों को भागने में दिक्कत हो। मुख्य दरवाजे को बाहर से चेन और ताला लगाकर पूरी तरह बंद कर दिया गया, जिससे अंदर फंसे लोगों के लिए बाहर निकलना असंभव हो गया। अंत में, कल्याणी को उनके केबिन में ही फंसा दिया गया और फिर उसी स्थिति में राम ने पूरे कार्यालय में आग लगा दी।

पुलिस ने आरोपी को कैसे पकड़ा?

तमिलनाडु पुलिस ने प्रारंभिक पूछताछ में राम के बयान बेमेल पाए गए। बाद में उसने स्वीकार किया कि कल्याणी की वजह से उसकी नौकरी खतरे में थी, इसलिए उसने फाइलें जलाकर सबूत मिटाने और हत्या की योजना बनाई। घटना के बाद राम ने खुद पर भी आग लगाने की कोशिश की, ताकि इसे हादसा दिखाया जा सके, लेकिन वह बच गया। पुलिस ने 17 जनवरी 2026 को राम को गिरफ्तार किया। फिलहाल वह हिरासत में और अस्पताल में है। केस में हत्या, सबूत मिटाने और झूठी जानकारी देने जैसी गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Jan 2026 01:31 pm

Hindi News / National News / LIC ऑफिस में सहकर्मी ने अधिकारी पर छिड़का पेट्रोल लगा दी आग, तड़प-तड़प कर मौत

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.