‘माड़वी हिड़मा अमर रहे’, ‘हर घर से चारू निकलेगा’ के नारे लगाए, प्रदूषण की आड़ में इंडिया गेट पर किया दंगा

यह दर्शाता है कि इन युवाओं ने इन नक्सलियों को अपने आइडल माना है। लेकिन सोचने वाली बात है कि ऐसे नक्सलियों के समर्थन में नारे लगा कर यह दुनिया को क्या मैसेज देना चाह रहे है। क्या प्रदुषण के विरोध में नक्सलवाद का समर्थन ठीक है? पुलिस ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि, इंडिया गेट पर 50 से 60 प्रदर्शनकारी मौजूद थे। इन्होंने रोड़े जाम की और यातायात पूरी तरह से बाधित कर दिया। जब पुलिसकर्मियों ने इन लोगों को सड़कों से हटाने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस की आंखों में पेपर स्प्रे डाल दिया, जिसकी वजह से कई पुलिसकर्मियों को चोटें आईं। पुलिस ने दावा किया कि इस प्रदर्शन के दौरान कई संदिग्ध गतिविधियां भी देखी गई। अब तक इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।