राष्ट्रीय

महाराष्ट्र में भीषण सड़क हादसा, वरिष्ठ पत्रकार की बस की टक्कर से मौके पर मौत

Baramati Bus Accident: महाराष्ट्र के बारामती में पोती को स्कूल छोड़ने जा रहे वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र दिनकर भागवत को तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी उसके बाद उनकी मौके पर मौत हो गई।

मुंबई

Devika Chatraj

Sep 01, 2025

Maharashtra Road Accident
महाराष्ट्र में सड़क हादसे में पत्रकार की मौत (File Photo)

महाराष्ट्र के बारामती में एक दुखद सड़क हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र दिनकर भागवत (59) को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में उनकी पोती स्वरा गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए बारामती के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें हादसे की भयावहता साफ दिखाई दे रही है।

कैसे हुआ हादसा?

घटना बारामती-नीरा मार्ग पर तब हुई, जब राजेंद्र भागवत अपनी पोती स्वरा को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। उनकी बाइक मालेगांव से शारदानगर की ओर मुड़ रही थी, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार बस ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि राजेंद्र के सिर में गंभीर चोट लगी और उनकी बाइक बस के नीचे चली गई। हादसे में राजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्वरा को गंभीर चोटें आईं।

सीसीटीवी फुटेज में दिखी लापरवाही

सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बस काफी तेज गति में थी। जैसे ही राजेंद्र ने बाइक स्कूल की ओर मोड़ी, बस ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे ने सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की आवश्यकता को फिर से उजागर किया है।

कौन थे राजेंद्र भागवत?

राजेंद्र दिनकर भागवत सतारा जिले के फलटण में एक सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार थे। उनकी इस असमय मृत्यु से पत्रकारिता जगत और स्थानीय समुदाय में शोक की लहर है।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हादसे के कारणों की गहन जांच की जा रही है, जिसमें बस की गति और सड़क की स्थिति जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है।

सड़क सुरक्षा पर सवाल

यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा के मुद्दे को सामने लाता है। महाराष्ट्र में हाल के वर्षों में तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण सड़क हादसों में वृद्धि देखी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि सख्त नियमों और जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है ताकि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।

संबंधित विषय:

accident

accident death

Published on:

01 Sept 2025 09:09 am

Hindi News / National News / महाराष्ट्र में भीषण सड़क हादसा, वरिष्ठ पत्रकार की बस की टक्कर से मौके पर मौत

