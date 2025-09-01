महाराष्ट्र में भीषण सड़क हादसा, वरिष्ठ पत्रकार की बस की टक्कर से मौके पर मौत

महाराष्ट्र के बारामती में एक दुखद सड़क हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र दिनकर भागवत (59) को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में उनकी पोती स्वरा गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए बारामती के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें हादसे की भयावहता साफ दिखाई दे रही है।