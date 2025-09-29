दशहरा रैली बंद करें…BJP के नेता ने की उद्धव ठाकरे से मांग

मराठवाड़ा सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में हाल के दिनों में भारी बारिश ने कहर बरपाया है। फसलों का नुकसान, घर-दुकानें बहना और सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं। ठाकरे गुट की दशहरा रैली की परंपरा बालासाहेब ठाकरे के जमाने से चली आ रही है, जो 2 अक्टूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित होने वाली है। बीएमसी ने हाल ही में इसकी अनुमति 25 शर्तों के साथ दी है, लेकिन अब बीजेपी की इस मांग ने राजनीतिक विवाद को नई ऊंचाई दे दी है।