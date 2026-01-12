‘यूपी-बिहार वाले हिंदी न थोपें, वरना पड़ेगी लात’…चुनावी सभा के दौरान राज ठाकरे ने दिया विवादित बयान

महाराष्ट्र में जल्द ही बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनावों का आयोजन होने जा रहा है। इसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर ली है। ज्यादा से ज्यादा वोट अपने खाते में पाने के लिए राजनेता पूरी कोशिश कर रहे हैं और राज्य में चुनावी सभाओं का दौर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के लोगों को लुभाने के लिए ठाकरे ने भी एक चुनावी सभा के दौरान ही यह विवादित बयान दिया है। रविवार को ठाकरे​दादर स्थित शिवतीर्थ मैदान में एक जनसभा में शामिल होने पहुंचे थे। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ठाकरे ने मराठी एकता का आह्वान किया और राज्य की भाषा, जमीन और पहचान पर खतरा होने की बात कही।