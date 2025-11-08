बेटे के बचाव में उतरे अजित पवार, कहा- उसे नहीं पता था वह जमीन सरकारी

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़े जमीन घोटाले ने राजनीतिक जगत में बवाल ला दिया है। मामले का खुलासा होने के बाद से ही विपक्ष सरकार पर हमलावर है और डिप्टी सीएम अजित पवार के इस्तीफे की मांग कर रहा है। पहले जहां पवार ने इस मामले से खुद को अलग करते हुए यह कह दिया था कि उनका इस विवाद से कोई लेना-देना नहीं है, वहीं अब उन्होंने अपने बेटे के पक्ष में बयान देते हुए उसे बेगुनाह बताया है। शुक्रवार को इस मामले पर बयान देते हुए पवार ने कहा कि, मेरे बेटे को नहीं पता था कि उसकी कंपनी ने पुणे में जो जमीन खरीदी है, वह सरकारी है। साथ ही पवार ने यह भी जानकारी दी कि जमीन को लेकर हुआ 300 करोड़ रुपये का सौदा भी अब रद्द कर दिया गया है।