महाराष्ट्र डॉक्टर सुसाइड केस: मृतका के परिवार से राहुल गांधी ने की बात, न्याय का दिया आश्वासन

23 अक्टूबर की रात को डॉक्टर को सतारा के फलटण शहर में एक होटल के कमरे में मृत पाया गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत की वजह फांसी से दम घुटना बताया गया, यानी खुदकुशी बताया जा रहा है। डॉक्टर ने अपनी हथेली पर लिखे नोट में आरोप लगाया कि पुलिस सब-इंस्पेक्टर गोपाल बदाने ने उन्हें कई बार बलात्कार किया, जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बंकर ने मानसिक प्रताड़ना दी। दोनों आरोपियों को 25 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक होटल के कमरे में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं थे, यानी मौत के समय कोई और मौजूद नहीं था।