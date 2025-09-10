सरकारी नौकरी का झांसा देकर मंत्रालय में फर्जी इंटरव्यू, 200 से अधिक युवाओं के साथ लाखों की ठगी

महाराष्ट्र से एक सनसनीखेज ठगी का मामला सामने आया है, जहां सरकारी नौकरी का लालच देकर लोगों से लाखों रुपये ऐंठे गए। पुलिस ने इस मामले में लॉरेंस हेनरी नामक 45 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार किया है, जो नागपुर के मल्हगीनगर का निवासी है। लॉरेंस और उसके छह साथियों ने मिलकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्रालय में फर्जी इंटरव्यू करवाकर कई लोगों को ठगा।
रिपोर्ट्स के अनुसार, इस गिरोह ने न केवल उम्मीदवारों से भारी रकम वसूली, बल्कि मंत्रालय के अंदर फर्जी इंटरव्यू आयोजित किए और सरकारी अस्पताल में मेडिकल टेस्ट तक करवाए। इस तरह की व्यवस्थित ठगी ने कई बेरोजगार युवाओं को अपने जाल में फंसाया। पुलिस ने बताया कि लॉरेंस हेनरी ने पूछताछ में 18 से 20 लोगों के नाम उजागर किए, जिन्हें इस गिरोह ने निशाना बनाया। उसकी पत्नी शिल्पा लॉरेंस हेनरी फरार है, और उसके खिलाफ चंद्रपुर व वर्धा पुलिस थानों में मामले दर्ज हैं।
नागपुर पुलिस के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी राहुल तायडे ने खुलासा किया कि यह गिरोह मंत्रालय के चपरासियों के साथ मिलकर फर्जी आई-कार्ड बनाता था और अधिकारियों से मिलवाने का नाटक कर ठगी करता था। पीड़ितों ने बताया कि इस तरह की ठगी से उनका भरोसा टूटा है, और वे चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी सजा मिले और उनका पैसा वापस हो।
पुलिस ने इस मामले में गहन जांच शुरू कर दी है और अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। यह घटना सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी के बढ़ते मामलों को उजागर करती है, जिसके खिलाफ लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है।