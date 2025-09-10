Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सरकारी नौकरी का झांसा देकर मंत्रालय में फर्जी इंटरव्यू, 200 से अधिक युवाओं के साथ लाखों की ठगी

Government Job Scam: महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी का लालच देकर युवाओं के मंत्रालय के अंदर फर्जी इंटरव्यू आयोजित किए और सरकारी अस्पताल में मेडिकल टेस्ट तक करवाए।

मुंबई

Devika Chatraj

Sep 10, 2025

Job Scam
महाराष्ट्र में नौकरी का झांसा देकर ठगी (File Photo)

महाराष्ट्र से एक सनसनीखेज ठगी का मामला सामने आया है, जहां सरकारी नौकरी का लालच देकर लोगों से लाखों रुपये ऐंठे गए। पुलिस ने इस मामले में लॉरेंस हेनरी नामक 45 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार किया है, जो नागपुर के मल्हगीनगर का निवासी है। लॉरेंस और उसके छह साथियों ने मिलकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्रालय में फर्जी इंटरव्यू करवाकर कई लोगों को ठगा।

भरोसे के लिए करवाए मेडिकल टेस्ट

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस गिरोह ने न केवल उम्मीदवारों से भारी रकम वसूली, बल्कि मंत्रालय के अंदर फर्जी इंटरव्यू आयोजित किए और सरकारी अस्पताल में मेडिकल टेस्ट तक करवाए। इस तरह की व्यवस्थित ठगी ने कई बेरोजगार युवाओं को अपने जाल में फंसाया। पुलिस ने बताया कि लॉरेंस हेनरी ने पूछताछ में 18 से 20 लोगों के नाम उजागर किए, जिन्हें इस गिरोह ने निशाना बनाया। उसकी पत्नी शिल्पा लॉरेंस हेनरी फरार है, और उसके खिलाफ चंद्रपुर व वर्धा पुलिस थानों में मामले दर्ज हैं।

आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग

नागपुर पुलिस के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी राहुल तायडे ने खुलासा किया कि यह गिरोह मंत्रालय के चपरासियों के साथ मिलकर फर्जी आई-कार्ड बनाता था और अधिकारियों से मिलवाने का नाटक कर ठगी करता था। पीड़ितों ने बताया कि इस तरह की ठगी से उनका भरोसा टूटा है, और वे चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी सजा मिले और उनका पैसा वापस हो।

अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस

पुलिस ने इस मामले में गहन जांच शुरू कर दी है और अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। यह घटना सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी के बढ़ते मामलों को उजागर करती है, जिसके खिलाफ लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

scam

Published on:

10 Sept 2025 08:52 am

Hindi News / National News / सरकारी नौकरी का झांसा देकर मंत्रालय में फर्जी इंटरव्यू, 200 से अधिक युवाओं के साथ लाखों की ठगी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.