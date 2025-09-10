सरकारी नौकरी का झांसा देकर मंत्रालय में फर्जी इंटरव्यू, 200 से अधिक युवाओं के साथ लाखों की ठगी

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस गिरोह ने न केवल उम्मीदवारों से भारी रकम वसूली, बल्कि मंत्रालय के अंदर फर्जी इंटरव्यू आयोजित किए और सरकारी अस्पताल में मेडिकल टेस्ट तक करवाए। इस तरह की व्यवस्थित ठगी ने कई बेरोजगार युवाओं को अपने जाल में फंसाया। पुलिस ने बताया कि लॉरेंस हेनरी ने पूछताछ में 18 से 20 लोगों के नाम उजागर किए, जिन्हें इस गिरोह ने निशाना बनाया। उसकी पत्नी शिल्पा लॉरेंस हेनरी फरार है, और उसके खिलाफ चंद्रपुर व वर्धा पुलिस थानों में मामले दर्ज हैं।