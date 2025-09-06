शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो मंगेतर ने पहले किया रेप और फिर उतारा मौत के घाट

इसके बाद निलेश पीड़िता का शव वहीं छोड़ तुरंत गांव के पास के जंगल में भाग गया। शाम को जब पीड़ित के माता-पिता खेत से घर लौटे, तो उन्होंने अपनी बेटी को मृत पाया। पीड़िता के माता-पिता ने तुरंत पुलिस को इस मामले की जानकारी दी और पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच शव को कब्जे में ले लिया। पीड़िता की मां की शिकायत के आधार निलेश के खिलाफ रेप और हत्या के आरोपो में मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पीड़िता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और निलेश को हिरासत में ले लिया।