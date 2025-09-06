शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो मंगेतर ने पहले किया रेप और फिर उतारा मौत के घाट

महाराष्ट्र में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर एक व्यक्ति ने पहले तो अपनी मंगेतर का रेप किया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। यह घटना राज्य के पालघर जिले के बिबलधर गांव में हुई है और आरोपी व्यक्ति की पहचान नीलेश धोंगड़ा के रूप में की गई है। पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए नीलेश को गिरफ्तार कर लिया है।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आरोपी निलेश बुधवार दोपहर पीड़िता के घर आया था। उस समय लड़की के माता पिता खेत गए हुए थे और घर में सिर्फ पीड़िता और निलेश ही थे। तभी अचानक निलेश ने पीड़िता को उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा, लेकिन लड़की के ऐसा करने से मना करने पर निलेश ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। पीड़िता के लगातार विरोध के बावजूद भी निलेश ने उसका रेप किया और फिर गला दबा कर उसकी हत्या कर दी।
इसके बाद निलेश पीड़िता का शव वहीं छोड़ तुरंत गांव के पास के जंगल में भाग गया। शाम को जब पीड़ित के माता-पिता खेत से घर लौटे, तो उन्होंने अपनी बेटी को मृत पाया। पीड़िता के माता-पिता ने तुरंत पुलिस को इस मामले की जानकारी दी और पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच शव को कब्जे में ले लिया। पीड़िता की मां की शिकायत के आधार निलेश के खिलाफ रेप और हत्या के आरोपो में मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पीड़िता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और निलेश को हिरासत में ले लिया।