शादी के कुछ ही महीनों बाद प्रताड़ना से तंग आकर युवती ने की आत्महत्या, आरोपी पति महाराष्ट्र की मंत्री का करीबी

शादी के कुछ ही महीनों बाद युवती ने की आत्महत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)
महाराष्ट्र के मुंबई से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां एक युवती ने शादी के कुछ ही महीनों बाद पति की प्रताड़ना से तंग आकर अपनी जान दे दी। मृतका की पहचान गौरी पालवे के रूप में हुई है, जो कि नगर निगम द्वारा संचालित KEM हॉस्पिटल के डेंटल विभाग में डॉक्टर थी। गौरी की इसी साल 7 फरवरी को अनंत गर्जे नामक एक आदमी से शादी हुई थी, जो कि महाराष्ट्र की पशुपालन और पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे का निजी सहायक है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद मुंडे ने बीड में अपने तय प्रोग्राम कैंसिल कर दिए हैं।
जानकारी के अनुसार, गौरी ने शनिवार शाम करीब 7 बजे वरली स्थित उनके घर के कमरे में फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने रविवार को इस मामले पर बयान जारी करते हुए कहा कि, गौरी ने यह खतरनाक कदम घरेलू झगड़े के चलते उठाया है। गौरी के परिवार का आरोप है कि उसका पति अनंत उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था और इसी के चलते उसने आत्महत्या की है। साथ ही परिवार ने यह भी दावा किया है कि गौरी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ शक के चलते भी परेशान थी।
पुलिस परिवार के इन दावों की जांच कर रही है। गौरी के परिवार की मांग है कि इस मामले की गहन जांच की जानी चाहिए। आरोपी पति अनंत के मंत्री का पर्सनल असिस्टेंट होने के चलते यह मामला ज्यादा सार्वजनिक हो गया है। ऐसे में परिवार और अधिकारियों, दोनों की ही यह मांग है कि इसकी जांच निष्पक्ष रूप से पूरी की जाए। शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस आत्महत्या के पीछे घरेलू विवादों को वजह माना जा रहा है। वर्ली पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गौरी के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए KEM हॉस्पिटल भेज दिया गया है।
