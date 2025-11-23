शादी के कुछ ही महीनों बाद प्रताड़ना से तंग आकर युवती ने की आत्महत्या, आरोपी पति महाराष्ट्र की मंत्री का करीबी

पुलिस परिवार के इन दावों की जांच कर रही है। गौरी के परिवार की मांग है कि इस मामले की गहन जांच की जानी चाहिए। आरोपी पति अनंत के मंत्री का पर्सनल असिस्टेंट होने के चलते यह मामला ज्यादा सार्वजनिक हो गया है। ऐसे में परिवार और अधिकारियों, दोनों की ही यह मांग है कि इसकी जांच निष्पक्ष रूप से पूरी की जाए। शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस आत्महत्या के पीछे घरेलू विवादों को वजह माना जा रहा है। वर्ली पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गौरी के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए KEM हॉस्पिटल भेज दिया गया है।