दिवाली पर हुआ बड़ा हादसा: सजावट के दौरान तीसरी मंजिल से गिरे दो लोग

महाराष्ट्र के लातूर जिले में दिवाली की सजावट के दौरान दो लोगों के तीसरी मंजील से गिरने की खबर सामने आई है। मामला जिले के औसा शहर का है। यहां एक दुकान की तीसरी मंजिल पर दो मजदूर लाइटे लगा रहे थे। तभी अचानक दोनों नीचे गिर गए। इस दुर्घटना में दोनों मजदूरों को काफी चोटें आई, गनीमत रही कि दोनों मजदूरों की जान बच गई। हादसे की पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गिरने के तुरंत बाद, दोनों को आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।