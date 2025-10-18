दिवाली पर हुआ बड़ा हादसा: सजावट के दौरान तीसरी मंजिल से गिरे दो लोग

दिवाली की सजावट के दौरान तीसरी मंजिल से गिरे दो लोग (फोटो- आईएएनएस)
महाराष्ट्र के लातूर जिले में दिवाली की सजावट के दौरान दो लोगों के तीसरी मंजील से गिरने की खबर सामने आई है। मामला जिले के औसा शहर का है। यहां एक दुकान की तीसरी मंजिल पर दो मजदूर लाइटे लगा रहे थे। तभी अचानक दोनों नीचे गिर गए। इस दुर्घटना में दोनों मजदूरों को काफी चोटें आई, गनीमत रही कि दोनों मजदूरों की जान बच गई। हादसे की पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गिरने के तुरंत बाद, दोनों को आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
दुकान के मालिक उमेश ढगे ने बताया है कि दोनों मजदूर फिलहाल सुरक्षित हैं और उनका इलाज चल रहा है। इस साल भी दीपावली पर सजावट के लिए उन्हीं मजदूरों को ठेका दिया गया था, जिन्हें हर साल दिया जाता है। वह हर साल यहां काम करने आते है, लेकिन पता नहीं इस बार कैसे लाइट लगाते समय वे फिसलकर गिर गए। उन्होंने कहा कि, मजदूरों ने सुरक्षा नियमों का भी पालन नहीं किया था। ढगे ने आगे कहा कि डॉक्टर दोनों मजदूरों को एक-दो दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज कर देंगे।
डॉक्टरों ने उनकी हालत खतरे से बाहर बताई है। इस हादसे में एक मजदूर को ज्यादा चोट आई है, जबकि दूसरे को हल्की चोट लगी है। यह हादसा शुक्रवार शाम को करीब साढ़े सात बजे हुआ। हादसे के तुरंत बाद आस-पास के दुकानदार आ गए थे और सबकी मदद से मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्थानीय लोगों के अनुसार, काम करते हुए मजदूरों ने सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया था और इसी वजह से यह हादसा हुआ है।
