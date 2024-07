Mahindra XUV700 AX7: सस्ती हुई महिंद्रा की ये दमदार कार, इतने रुपये में मिल जाएगा टॉप मॉडल

Mahindra xuv700 price

कीमतों में भारी गिरावट

महिंद्रा SUV AX7 के 6 सीटर मैनुअल वेरिएंट की कीमत अब घटकर 19.69 लाख रुपये से शुरू होती है। पेट्रोल कार AT AX7 6 सीटर की कीमत 21.19 लाख रुपये से शुरू होती है। वहीं पेट्रोल AT 7 सीटर AX7 की कीमत 20.99 लाख रुपये से शुरू होती है। 0इस बीच AX7 6 सीटर की कीमत 23.69 लाख रुपये से शुरू होती है और AX7L 7 सीटर की कीमत 23.49 लाख रुपये है। इतना ही नहीं कार का डीजल AX7 रेंज अब 20.19 लाख रुपये से शुरू होता है। Mahindra XUV700 AX7 L डीजल AWD AT की कीमत घटकर अब 24.99 लाख रुपये हो गई है। इसकी कीमतों में करीब 2.2 लाख रुपये की कटौती की गई है।