लाल किला ब्लास्ट केस में बड़ी कार्रवाई, हरियाणा से मौलवी गिरफ्तार, जानिए क्या है कनेक्शन

हरियाणा से मौलवी इश्तियाक गिरफ्तार (IANS)
Delhi Car Blast: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को हुए भयानक कार ब्लास्ट मामले में पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने एक के बाद एक बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। जैश-ए-मोहम्मद के कथित मॉड्यूल से जुड़े इस आतंकी साजिश के तहत हरियाणा के मेवात जिले से एक प्रमुख मौलवी को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी ने पूरे मामले में नया मोड़ ला दिया है, क्योंकि आरोपी मौलवी डॉक्टरों को कट्टरपंथी बनाने और विस्फोटकों की आपूर्ति में केंद्रीय भूमिका निभा रहा था।
दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर सोमवार शाम एक ह्युंडई i20 कार में जबरदस्त विस्फोट हुआ था। इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए। शुरुआती जांच में यह फिदायीन हमला माना जा रहा है, जिसमें डॉक्टर उमर मोहम्मद नामक संदिग्ध ने खुद को उड़ा लिया। विस्फोट से आसपास की कई गाड़ियों में आग लग गई और शीशे टूट गए। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं, जिनकी जांच FSL लैब में चल रही है।
पुलिस ने मामला UAPA की धारा 16 और 18, विस्फोटक अधिनियम तथा BNS की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए। इसके बाद दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया।
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बुधवार को हरियाणा के मेवात से अल-फलाह मस्जिद के इमाम हफीज मोहम्मद इश्तियाक उर्फ इश्तियाक को गिरफ्तार किया। वह श्रीनगर के अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में एक किराए के मकान में रह रहा था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि इश्तियाक पिछले दो साल से विस्फोटक सामग्री जुटा रहा था। उसके घर से 2,563 किलोग्राम से अधिक अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर बरामद किया गया, जो देशभर में बड़े धमाकों के लिए इस्तेमाल होने वाला था।
सूत्रों के अनुसार, इश्तियाक कश्मीर के डॉक्टरों को कट्टरपंथ की ओर धकेलने में माहिर था। वह फरीदाबाद के धौज इलाके से सक्रिय आतंकी मॉड्यूल के संपर्क में था, जहां से 'मद्रासी' नामक संदिग्ध को पहले ही पकड़ा गया था। इश्तियाक को श्रीनगर लाया गया है, जहां से आगे की पूछताछ हो रही है।
ब्लास्ट के तार फरीदाबाद के एक आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हैं, जो पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद के इशारों पर काम कर रहा था। इस मॉड्यूल का मकसद दिल्ली, मुंबई और यूपी जैसे शहरों में एक साथ कई धमाके करना था। अब तक 8 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें कश्मीर के 5 डॉक्टर शामिल हैं।
एनआईए, एनएसजी और जेके पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में कुल 3,000 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक जब्त हो चुके हैं। एक आरोपी ने कबूल किया कि मॉड्यूल में कई सक्रिय समूह थे, जो पुलवामा हमले की तर्ज पर कार्रवाई की योजना बना रहे थे।
