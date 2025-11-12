लाल किला ब्लास्ट केस में बड़ी कार्रवाई, हरियाणा से मौलवी गिरफ्तार, जानिए क्या है कनेक्शन

दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर सोमवार शाम एक ह्युंडई i20 कार में जबरदस्त विस्फोट हुआ था। इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए। शुरुआती जांच में यह फिदायीन हमला माना जा रहा है, जिसमें डॉक्टर उमर मोहम्मद नामक संदिग्ध ने खुद को उड़ा लिया। विस्फोट से आसपास की कई गाड़ियों में आग लग गई और शीशे टूट गए। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं, जिनकी जांच FSL लैब में चल रही है।