तेजप्रताप की RJD में होगी वापसी? भोज में पहुंचे लालू यादव, क्या कह रहा बिहार का सियासी माहौल

Makar Sankranti Celebration in Tej Pratap Residence : बिहार की सियासत में मकर संक्रांति (14 जनवरी 2026) के मौके पर लालू यादव परिवार के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव की RJD में संभावित वापसी की चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि लंबे समय बाद परिवारिक विवाद के बाद तेजप्रताप ने हाल ही में पिता लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी और भाई तेजस्वी यादव से मुलाकात की, उन्हें अपने आवास पर आयोजित 'ऐतिहासिक दही-चूड़ा भोज' के लिए निमंत्रण दिया। आज भोज में लालू खुद पहुंचे हालांकि तेजस्वी और राबड़ी अभी तक नहीं दिखे, जिससे RJD कार्यकर्ताओं में नई उम्मीद जगी है।