तेजप्रताप की RJD में होगी वापसी? भोज में पहुंचे लालू यादव, क्या कह रहा बिहार का सियासी माहौल

तेजप्रताप यादव के घर पहुंचे लालू यादव (X/Patrika Graphic)
Makar Sankranti Celebration in Tej Pratap Residence : बिहार की सियासत में मकर संक्रांति (14 जनवरी 2026) के मौके पर लालू यादव परिवार के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव की RJD में संभावित वापसी की चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि लंबे समय बाद परिवारिक विवाद के बाद तेजप्रताप ने हाल ही में पिता लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी और भाई तेजस्वी यादव से मुलाकात की, उन्हें अपने आवास पर आयोजित 'ऐतिहासिक दही-चूड़ा भोज' के लिए निमंत्रण दिया। आज भोज में लालू खुद पहुंचे हालांकि तेजस्वी और राबड़ी अभी तक नहीं दिखे, जिससे RJD कार्यकर्ताओं में नई उम्मीद जगी है।
तेजप्रताप यादव ने इस साल अपने भोज को खास बनाने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों के वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया। इस अवसर पर उनके पिता और राजद नेता लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) भी पहुंचे। लंबे समय से अपने बड़े बेटे से नाराज चल रहे लालू यादव की इस बार की मौजूदगी को राजनीतिक हलकों में काफी महत्व दिया जा रहा है। भोज में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, और तेजप्रताप के मामा साधु यादव भी शामिल हुए।
राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि तेजप्रताप यादव का यह भोज सिर्फ पारिवारिक या सामाजिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश देने का मंच भी है। लंबे समय बाद अपने घर लौटे तेजप्रताप ने इस अवसर पर लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को विशेष निमंत्रण दिया।
बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर ऐसे आयोजन न केवल सामाजिक मेलजोल बढ़ाते हैं, बल्कि नेताओं के बीच राजनीतिक संवाद और नई रणनीतियों के लिए अवसर भी प्रदान करते हैं। इस साल तेजप्रताप यादव का भोज इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि इसमें दोनों राजनीतिक धड़ों के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रही।
