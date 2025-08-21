Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

‘तुम जिसे मर्जी बोल लो कुछ नहीं होगा… कमरा बुक करता हूं, आ जाना…’ MLA के गंदे मैसेज पर एक्ट्रेस ने किए चौंकाने वाला खुलासा

Rini George Harrashment: मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस रिनी एन जॉर्ज ने युवा नेता पर आरोप लगाते हुए कहा, नेता ने उन्हें अश्लील मैसेज भेजे और एक 5 स्टार होटल में कमरा बुक कर वहां बुलाया।

भारत

Devika Chatraj

Aug 21, 2025

Rini Ann George
अभिनेत्री रिनी एन जॉर्ज (X)

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री रिनी एन जॉर्ज (Rini Ann George) ने केरल के एक प्रमुख राजनीतिक दल के युवा नेता और MLA पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। रिनी ने दावा किया है कि इस नेता ने उन्हें अश्लील मैसेज भेजे भेजे और एक 5 स्टार होटल में कमरा बुक कर वहां बुलाया। इस खुलासे ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है।

सोशल मीडिया पर शेयर की जानकारी

रिनी ने सोशल मीडिया के जरिए इस मामले को सार्वजनिक किया। उन्होंने बताया कि यह अनुचित व्यवहार तीन साल पहले शुरू हुआ था, जब उन्हें इस नेता से पहली बार आपत्तिजनक मैसेज प्राप्त हुए। एक मैसेज में नेता ने कथित तौर पर लिखा, "तुम जिसे मर्जी बोल लो कुछ नहीं होगा… कमरा बुक करता हूं, आ जाना…"। रिनी ने इस मैसेज का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह मामला वायरल हो गया।

शिकायत को किया जा रहा नजरअंदाज

अभिनेत्री ने बताया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से की थी, लेकिन उनकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया। रिनी ने कहा, "मैंने पार्टी नेतृत्व को इसकी जानकारी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा, उस नेता को पार्टी में बड़े पद दिए गए। मेरे मन में पार्टी की जो छवि थी, वह पूरी तरह टूट गई।"

अन्य महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरुरी

रिनी ने यह भी खुलासा किया कि वह स्वयं तो इस तरह के उत्पीड़न से बच गईं, लेकिन उनकी कई सहेलियों और अन्य महिलाओं को भी इस नेता द्वारा परेशान किया गया है। उन्होंने कहा, "मैं यह मुद्दा इसलिए उठा रही हूं ताकि अन्य महिलाओं को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े।"

पार्टी कोई आधिकारिक बयान नहीं

इस मामले में अभी तक उक्त MLA या उनकी पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। रिनी ने मांग की है कि इस मामले की जांच हो और दोषी को सजा दी जाए। यह मामला अब चर्चा का केंद्र बन गया है, और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

MLA ने अपने पद से दिया इस्तीफा

अभिनेत्री के आरोपों के बाद से मामला सुर्खियों में आते ही भाजपा ने कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटाथिल पर आरोप लगाया और कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। ममकूटाथिल ने आरोपों को खारिज किया, लेकिन शुक्रवार को युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।

Published on:

21 Aug 2025 03:09 pm

Hindi News / National News / 'तुम जिसे मर्जी बोल लो कुछ नहीं होगा… कमरा बुक करता हूं, आ जाना…' MLA के गंदे मैसेज पर एक्ट्रेस ने किए चौंकाने वाला खुलासा

