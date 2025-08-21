‘तुम जिसे मर्जी बोल लो कुछ नहीं होगा… कमरा बुक करता हूं, आ जाना…’ MLA के गंदे मैसेज पर एक्ट्रेस ने किए चौंकाने वाला खुलासा

रिनी ने सोशल मीडिया के जरिए इस मामले को सार्वजनिक किया। उन्होंने बताया कि यह अनुचित व्यवहार तीन साल पहले शुरू हुआ था, जब उन्हें इस नेता से पहली बार आपत्तिजनक मैसेज प्राप्त हुए। एक मैसेज में नेता ने कथित तौर पर लिखा, "तुम जिसे मर्जी बोल लो कुछ नहीं होगा… कमरा बुक करता हूं, आ जाना…"। रिनी ने इस मैसेज का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह मामला वायरल हो गया।