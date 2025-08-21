‘तुम जिसे मर्जी बोल लो कुछ नहीं होगा… कमरा बुक करता हूं, आ जाना…’ MLA के गंदे मैसेज पर एक्ट्रेस ने किए चौंकाने वाला खुलासा

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री रिनी एन जॉर्ज (Rini Ann George) ने केरल के एक प्रमुख राजनीतिक दल के युवा नेता और MLA पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। रिनी ने दावा किया है कि इस नेता ने उन्हें अश्लील मैसेज भेजे भेजे और एक 5 स्टार होटल में कमरा बुक कर वहां बुलाया। इस खुलासे ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है।
रिनी ने सोशल मीडिया के जरिए इस मामले को सार्वजनिक किया। उन्होंने बताया कि यह अनुचित व्यवहार तीन साल पहले शुरू हुआ था, जब उन्हें इस नेता से पहली बार आपत्तिजनक मैसेज प्राप्त हुए। एक मैसेज में नेता ने कथित तौर पर लिखा, "तुम जिसे मर्जी बोल लो कुछ नहीं होगा… कमरा बुक करता हूं, आ जाना…"। रिनी ने इस मैसेज का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह मामला वायरल हो गया।
अभिनेत्री ने बताया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से की थी, लेकिन उनकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया। रिनी ने कहा, "मैंने पार्टी नेतृत्व को इसकी जानकारी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा, उस नेता को पार्टी में बड़े पद दिए गए। मेरे मन में पार्टी की जो छवि थी, वह पूरी तरह टूट गई।"
रिनी ने यह भी खुलासा किया कि वह स्वयं तो इस तरह के उत्पीड़न से बच गईं, लेकिन उनकी कई सहेलियों और अन्य महिलाओं को भी इस नेता द्वारा परेशान किया गया है। उन्होंने कहा, "मैं यह मुद्दा इसलिए उठा रही हूं ताकि अन्य महिलाओं को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े।"
इस मामले में अभी तक उक्त MLA या उनकी पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। रिनी ने मांग की है कि इस मामले की जांच हो और दोषी को सजा दी जाए। यह मामला अब चर्चा का केंद्र बन गया है, और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
अभिनेत्री के आरोपों के बाद से मामला सुर्खियों में आते ही भाजपा ने कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटाथिल पर आरोप लगाया और कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। ममकूटाथिल ने आरोपों को खारिज किया, लेकिन शुक्रवार को युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।