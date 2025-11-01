4 नवंबर को SIR के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे ममता और अभिषेक बनर्जी, TMC ने किया ऐलान

TMC का आरोप है कि SIR के नाम पर असली मतदाताओं के नाम कटवाए जा रहे हैं, जो भाजपा की 'फूट डालो-राज करो' की साजिश का हिस्सा है। अभिषेक बनर्जी ने हालिया बूथ-स्तरीय एजेंटों की बैठक में कहा कि अगर एक भी वैध वोटर का नाम लिस्ट से गायब पाया गया, तो दिल्ली में चुनाव आयोग का दफ्तर एक लाख लोगों के साथ घेरा जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी, "हम किसी का वोटिंग राइट छीनने नहीं देंगे। असम जैसे हालात बंगाल में दोहराने की कोशिश हो रही है, जहां लाखों हिंदुओं के नाम कटे थे।"