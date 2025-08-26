गर्लफ्रेंड मेरी बात नहीं मान रही- देर रात बेरोजगार लड़के ने बहन को किया वीडियो कॉल और नदी में लगा दी छलांग

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेरोजगार युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड से विवाद के बाद यमुना नदी में छलांग लगा दी। पुलिस के अनुसार, रितिक अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद मानसिक रूप से परेशान था। यह घटना रविवार देर रात की है, जब 21 वर्षीय रितिक अपनी बहन सुमन के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहा था।
पुलिस को रविवार रात करीब 11:22 बजे सुमन का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि उसका भाई वीडियो कॉल के दौरान पुल से कूद गया। स्थानीय पुलिस और पीसीआर यूनिट तुरंत मौके पर पहुंची, जहां उन्हें एक मोटरसाइकिल और रितिक का मोबाइल फोन मिला। सुमन, जो करोल बाग में रहती है, भी घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस को बताया कि रितिक कुछ महीनों से उसके साथ रह रहा था और नौकरी की तलाश में था।
सुमन के अनुसार, रितिक का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था, जिसके बाद वह तनाव में था। वीडियो कॉल के दौरान दोनों भाई-बहन में बहस हुई, और निराशा में रितिक ने नदी में छलांग लगा दी। पुलिस के मुताबिक, रितिक ने कूदने से पहले अपनी बहन से कहा, "मेरी गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया है। वो मेरी बात नहीं मान रही।"
घटना की सूचना मिलते ही राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), अग्निशमन विभाग और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की टीमें मौके पर पहुंचीं। एनडीआरएफ ने मोटरबोट के साथ तलाशी अभियान शुरू किया, जो अभी भी जारी है। सनलाइट कॉलोनी पुलिस थाने में रितिक की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कर ली गई है।