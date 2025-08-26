Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

गर्लफ्रेंड मेरी बात नहीं मान रही- देर रात बेरोजगार लड़के ने बहन को किया वीडियो कॉल और नदी में लगा दी छलांग

Delhi Yamuna Bridge: दिल्ली में एक युवक ने गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद बहन से वीडियो कॉल के दौरान नदी में छलांग लगा दी।

नई दिल्ली

Devika Chatraj

Aug 26, 2025

Dying in water
ब्रेकअप से परेशान लड़के ने नदी में लगाई छलांग (File Photo)

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेरोजगार युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड से विवाद के बाद यमुना नदी में छलांग लगा दी। पुलिस के अनुसार, रितिक अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद मानसिक रूप से परेशान था। यह घटना रविवार देर रात की है, जब 21 वर्षीय रितिक अपनी बहन सुमन के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहा था।

वीडियो कॉल के दौरान पुल से कूदा

पुलिस को रविवार रात करीब 11:22 बजे सुमन का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि उसका भाई वीडियो कॉल के दौरान पुल से कूद गया। स्थानीय पुलिस और पीसीआर यूनिट तुरंत मौके पर पहुंची, जहां उन्हें एक मोटरसाइकिल और रितिक का मोबाइल फोन मिला। सुमन, जो करोल बाग में रहती है, भी घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस को बताया कि रितिक कुछ महीनों से उसके साथ रह रहा था और नौकरी की तलाश में था।

ब्रेकअप के बाद से तनाव में

सुमन के अनुसार, रितिक का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था, जिसके बाद वह तनाव में था। वीडियो कॉल के दौरान दोनों भाई-बहन में बहस हुई, और निराशा में रितिक ने नदी में छलांग लगा दी। पुलिस के मुताबिक, रितिक ने कूदने से पहले अपनी बहन से कहा, "मेरी गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया है। वो मेरी बात नहीं मान रही।"

मौके पर पहुंची NDRF की टीम

घटना की सूचना मिलते ही राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), अग्निशमन विभाग और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की टीमें मौके पर पहुंचीं। एनडीआरएफ ने मोटरबोट के साथ तलाशी अभियान शुरू किया, जो अभी भी जारी है। सनलाइट कॉलोनी पुलिस थाने में रितिक की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कर ली गई है।

खबर शेयर करें:

Published on:

26 Aug 2025 10:13 am

Hindi News / National News / गर्लफ्रेंड मेरी बात नहीं मान रही- देर रात बेरोजगार लड़के ने बहन को किया वीडियो कॉल और नदी में लगा दी छलांग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.