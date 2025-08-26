गर्लफ्रेंड मेरी बात नहीं मान रही- देर रात बेरोजगार लड़के ने बहन को किया वीडियो कॉल और नदी में लगा दी छलांग

पुलिस को रविवार रात करीब 11:22 बजे सुमन का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि उसका भाई वीडियो कॉल के दौरान पुल से कूद गया। स्थानीय पुलिस और पीसीआर यूनिट तुरंत मौके पर पहुंची, जहां उन्हें एक मोटरसाइकिल और रितिक का मोबाइल फोन मिला। सुमन, जो करोल बाग में रहती है, भी घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस को बताया कि रितिक कुछ महीनों से उसके साथ रह रहा था और नौकरी की तलाश में था।