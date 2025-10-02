जेल में मिलने नहीं आती थी पत्नी, बाहर आते ही पीट-पीटकर पति ने कर दी हत्या, अब हुई उम्रक़ैद

पुलिस के अनुसार, अंसारी उसी रात घर लौटकर पत्नी पर मारपीट करने लगा। जान बचाने के लिए जब पत्नी घर से बाहर भागी, अंसारी ने उसका पीछा किया। इस दौरान गलती से पड़ोसी का बच्चा कुचल गया। पड़ोसी ने आपत्ति जताई, लेकिन आरोपी ने धमकाना शुरू कर दिया। इसके बाद पड़ोसी रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गया। इसी बीच, अंसारी ने पत्नी को बाल पकड़कर घसीटा और उसके पेट में दो बार लात मारी जिससे वह जमीन पर गिर गई। इसके बाद अंसारी ने उस पर पत्थर से हमला किया और मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद सेवरी पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया गया।