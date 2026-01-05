मणिपुर में भड़की हिंसा, IED ब्लास्ट के बाद CRPF तैनात, कई घायल

मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में सोमवार तड़के तीन अलग-अलग IED (Improvised Explosive Device) धमाकों ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। धमाके फौगाकचाओ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सैतोन-नगानुकोन इलाके में स्थित एक लावारिस घर में हुए। रिपोर्ट्स के अनुसार, पहले दो धमाके सुबह 5:40 बजे से 5:55 बजे के बीच हुए, जबकि तीसरा धमाका लगभग सुबह 8:30 बजे हुआ। पहले धमाके की आवाज सुनकर घर के पास पहुंचे दो स्थानीय लोग दूसरे धमाके की चपेट में आकर घायल हो गए।