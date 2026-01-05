मणिपुर में भड़की हिंसा, IED ब्लास्ट के बाद CRPF तैनात, कई घायल

मणिपुर धमाका (X)
मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में सोमवार तड़के तीन अलग-अलग IED (Improvised Explosive Device) धमाकों ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। धमाके फौगाकचाओ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सैतोन-नगानुकोन इलाके में स्थित एक लावारिस घर में हुए। रिपोर्ट्स के अनुसार, पहले दो धमाके सुबह 5:40 बजे से 5:55 बजे के बीच हुए, जबकि तीसरा धमाका लगभग सुबह 8:30 बजे हुआ। पहले धमाके की आवाज सुनकर घर के पास पहुंचे दो स्थानीय लोग दूसरे धमाके की चपेट में आकर घायल हो गए।
यह इलाका केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के सुरक्षा घेरे में आता है। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुँचकर तलाशी और सैनिटाइजेशन अभियान शुरू किया। बिष्णुपुर के तलहटी इलाके सैतोन और तोरनुंग में ताजा हिंसा की खबरें हैं, जहां एक और व्यक्ति घायल होने की जानकारी मिली है।
अधिकारियों का कहना है कि IED को सुनियोजित तरीके से लावारिस घर में रखा गया था। पहले धमाके के बाद जब लोग स्थिति देखने घर के पास पहुंचे, तभी दूसरा विस्फोट हुआ। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस हमले का मकसद इलाके में अशांति और डर का माहौल बनाना था।
घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां पूरे क्षेत्र की घेराबंदी करके यह सुनिश्चित कर रही हैं कि कहीं और विस्फोटक तो नहीं रखे गए हैं। दिसंबर में हुए पिछले हमलों और मौजूदा स्थिति को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। पुलिस और CRPF की टीमें धमाकों के पीछे के साजिशकर्ताओं की पहचान करने में जुटी हैं।
