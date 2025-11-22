‘यह मेरा महाराष्ट्र, यहां बिहारियों की नहीं चलेगी’…बॉस पर भड़की मराठी महिला, फिर लोगों से पिटवाया

महाराष्ट्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक शख्स को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पास में खड़ी एक महिला भी उस शख्स पर लगातार गुस्सा कर रही है और बीच बीच में उसे एक दो थप्पड़ भी लगा देती है। पहली नजर में ऐसा लगेगा कि शायद इस शख्स ने महिला को परेशान किया है जिसके चलते वो और उसके साथी उसके साथ मारपीट कर रहे है। लेकिन इस वीडियो की सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। असल में वीडियो में पिटाई खा रहे शख्स की गलती सिर्फ इतनी है कि वह बिहार का रहने वाला है।