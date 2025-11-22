‘यह मेरा महाराष्ट्र, यहां बिहारियों की नहीं चलेगी’…बॉस पर भड़की मराठी महिला, फिर लोगों से पिटवाया

ऑफिस में बॉस की पिटाई करते महिला और उसके साथी (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
महाराष्ट्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक शख्स को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पास में खड़ी एक महिला भी उस शख्स पर लगातार गुस्सा कर रही है और बीच बीच में उसे एक दो थप्पड़ भी लगा देती है। पहली नजर में ऐसा लगेगा कि शायद इस शख्स ने महिला को परेशान किया है जिसके चलते वो और उसके साथी उसके साथ मारपीट कर रहे है। लेकिन इस वीडियो की सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। असल में वीडियो में पिटाई खा रहे शख्स की गलती सिर्फ इतनी है कि वह बिहार का रहने वाला है।
यह व्यक्ति एक कंपनी में बॉस है जिसमें वीडियो में दिख रही महिला काम करती है। एक दिन इस बिहारी बॉस ने काम पर देरी से आने के लिए महिला को टोक दिया और इसी बात से वह इतान गुस्सा हो गई की उसने इस शख्स की पिटाई करवा दी। महिला महाराष्ट्र की रहने वाली है और उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ की कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति उसे टोक रहा है। महिला ने उस व्यक्ति से कहा, मैं मराठी हूं, यह मेरा महाराष्ट्र है, यहां तुम बिहार वालों की नहीं, मेरी चलेगी।
खबरों के अनुसार, महिला ने पहले खुद बॉस से बहस की और फिर कथित तौर पर राज ठाकरे की महाराष्ट्र निर्माण सेना के लोगों को ऑफिस में बुला लिया। यह लोग महिला के बॉस के साथ ऑफिस में ही मारपीट करने लगे। इन्होंने पहले महिला के बॉस को केबिन में बुलाया और फिर वहीं कुर्सी पर बैठा कर उसकी जमकर पिटाई की। महिला भी बीच बीच में अपने बॉस को थप्पड़ मारती नजर आई।
1 मिनट 26 सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बाद में एक शख्स बाहर से आकर हमलावरों को रोकता है और उनसे दोबारा ऐसा न करने की बात कहते हुए माफी मांगता है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह वीडियो वास्तव में महाराष्ट्र का है या नहीं। यह वीडियो कहां का है और पिटाई करने वाले लोग कौन हैं, इसकी जानकारी सामने आना अभी बाकी है।
