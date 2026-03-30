1000 से ज्यादा फर्जी मैसेज वाले मास्टरमाइंड की साजिश बेनकाब, मैसूर से गिरफ्तार

यह मामला न केवल साइबर अपराध की गंभीरता को दर्शाता है बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि डिजिटल दुनिया में किए गए अपराध की पहचान और गिरफ्तारी संभव है। पुलिस की तेजी और तकनीकी कौशल के चलते आरोपी को पकड़ा गया, जिससे यह संदेश गया कि कोई भी डिजिटल माध्यम का दुरुपयोग कानूनी कार्रवाई से बच नहीं सकता। इसके अलावा, इस घटना ने स्कूलों और सरकारी संस्थानों में सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने की आवश्यकता को भी उजागर किया।

