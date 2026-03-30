दिल्ली से गिरफ्तार हुआ लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी शब्बीर अहमद

आतंकी शब्बीर अहमद लोन गिरफ्तार (Photo-X)
Lashkar Terrorist Arrested: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लश्कर के आतंकी शब्बीर अहमद को गिरफ्तार किया है। आरोपी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के कंगन इलाके का रहने वाला है। आतंकी लोन काफी समय से एजेंसियों के रडार पर था।
अधिकारियों ने बताया कि आतंकी शब्बीर अहमद लोन बांग्लादेश में रहता था, जहां वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) के निर्देश पर लश्कर की भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था।
अधिकारियों ने कहा कि शब्बीर अहमद लोन पर पाकिस्तान की संलिप्तता को छिपाते हुए आतंकी साजिशों को अंजाम देने के लिए बांग्लादेशी नागरिकों की भर्ती करने का आरोप है।
दरअसल, शब्बीर अहमद लोन की यह गिरफ्तारी उस समय हुई है जब हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में सक्रिय लश्कर के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। इस मॉड्यूल पर दिल्ली और कोलकाता में भारत विरोधी पोस्टर लगाने और प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप था।
अधिकारियों के मुताबिक, लोन एक प्रशिक्षित आतंकी है। इसने मुजफ्फराबाद स्थित कैंप में ट्रेनिंग ली थी। उसके संबंध संगठन के शीर्ष नेतृत्व से करीब दो दशक पुराने बताए जा रहे हैं।
बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब शब्बीर अहमद लोन को गिरफ्तार किया गया हो। इससे पहले भी 2007 में स्पेशल सेल ने भारी मात्रा में हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था, जिसमें AK-47 और ग्रेनेड भी शामिल थे। उस समय उसके सीधे संबंध 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और लश्कर कमांडर से जुड़े पाए गए थे। वह 2018 तक तिहाड़ जेल में बंद रहा, जिसके बाद उसे जमानत मिल गई थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमानत पर रिहा होने के बाद वह बांग्लादेश चला गया था और उसने लश्कर के नेटवर्क को दोबारा खड़ा किया। वहीं से भारत को निशाना बनाकर गतिविधियां जारी रखीं।
जमानत पर रिहा होने के बाद वह फिर से बांग्लादेश चला गया, जहां उसने लश्कर के नेटवर्क को दोबारा खड़ा किया और भारत को निशाना बनाकर गतिविधियां जारी रखीं।
फिलहाल एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं, ताकि पूरे नेटवर्क, भर्ती के तरीकों, फंडिंग चैनलों और भारत में संभावित टारगेट्स का खुलासा किया जा सके।
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