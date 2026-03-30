‘बेटी की मौत के पीछे बड़ी साजिश’, हिप्पो अटैक में मारी गई डॉक्टर के परिवार ने चिड़ियाघर पर लगाए गंभीर आरोप

परिवार का यह भी कहना है कि समीक्षा लगातार खराब कार्य परिस्थितियों के कारण मानसिक दबाव में थीं। सफारी परिसर में पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी भी सामने आई है, जो प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा करती है। समीक्षा के दूसरे चाचा नवीन रेड्डी ने बताया कि घटना वाले दिन उन्हें एक वाहन से सफारी ले जाया गया, जहां एक गार्ड उन्हें हिप्पो के पास जांच के लिए लेकर गया। उन्होंने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक प्रशिक्षु को इतने खतरनाक जानवर के पास भेजना बेहद जोखिम भरा था। उन्होंने यह भी बताया कि हिप्पो गर्भवती थी और एक सप्ताह में बच्चे को जन्म देने वाली थी, जिससे वह अधिक आक्रामक और संवेदनशील स्थिति में थी। ऐसे में अतिरिक्त सावधानी बरतनी जरूरी थी, जो नहीं बरती गई।