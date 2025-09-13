नवरात्रि से पहले माता वैष्णो के भक्तों के लिए बड़ी खबर, श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे मां के दर्शन

Mata Vaishno Devi Yatra postponed: शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर (सोमवार) से शुरू होने जा रहे है। नवरात्रि से पहले माता वैष्णो को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को भारी बारिश और भूस्खलन के कारण फिर से स्थगित कर दिया गया है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने 14 सितंबर से अगले आधिकारिक आदेश तक यात्रा पर रोक लगा दी है। यह निर्णय भवन और यात्रा मार्ग पर लगातार हो रही भारी वर्षा तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। श्राइन बोर्ड ने भक्तों से धैर्य बनाए रखने और अगले आदेश की प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया है।