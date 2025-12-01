महिला कर्मचारी को परेशान करने के आरोप में मेडिकल अफसर को जड़े थप्पड़

डॉक्टर के साथ मारपीट (Patrika Graphic)
महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक मेडिकल ऑफिसर पर अस्पताल की महिला कर्मचारी को परेशान करने का आरोप लगा है, जिसके बाद उनके रिश्तेदारों ने अस्पताल में घुसकर डॉक्टर के साथ मारपीट की। यह घटना नांदेड़ शहर के कौठा क्षेत्र स्थित नगर निगम के अस्पताल की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले की जांच महिला शिकायत निवारण समिति ने शुरू कर दी है।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ महिलाएं और दो पुरुष, मेडिकल ऑफिसर बालाप्रसाद कुंटूरकर के ऑफिस में खड़े हैं। बालाप्रसाद कुंटूरकर शांत मुद्रा में कुर्सी पर बैठकर बातचीत सुन रहे थे, लेकिन अचानक एक व्यक्ति उनके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। इसके बाद दूसरा व्यक्ति भी उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। कुंटूरकर ने अपने बचाव के लिए उनके हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने लगातार उनके चेहरे पर कई थप्पड़ जड़े। इस पूरी घटना को किसी ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया।
मेडिकल ऑफिसर कई बार अपनी कुर्सी से उठकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मारपीट करने वाले उन्हें धक्का देकर कुर्सी पर वापस बैठा देते हैं। इसके बाद कुंटूरकर ने अपने मोबाइल से पूरी घटना रिकॉर्ड की। वीडियो में मारपीट करने वाले पीछे हटते हुए दिखाई देते हैं, जबकि महिलाएं लगातार उन पर आरोप लगाती रहती हैं।
बालाप्रसाद कुंटूरकर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया और यह तेजी से वायरल हो रहा है। महिला शिकायत निवारण समिति ने तुरंत इस मामले की जांच शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग