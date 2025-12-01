महिला कर्मचारी को परेशान करने के आरोप में मेडिकल अफसर को जड़े थप्पड़

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ महिलाएं और दो पुरुष, मेडिकल ऑफिसर बालाप्रसाद कुंटूरकर के ऑफिस में खड़े हैं। बालाप्रसाद कुंटूरकर शांत मुद्रा में कुर्सी पर बैठकर बातचीत सुन रहे थे, लेकिन अचानक एक व्यक्ति उनके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। इसके बाद दूसरा व्यक्ति भी उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। कुंटूरकर ने अपने बचाव के लिए उनके हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने लगातार उनके चेहरे पर कई थप्पड़ जड़े। इस पूरी घटना को किसी ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया।