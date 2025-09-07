मेघालय पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 17 बदमाशों को किया गिरफ्तार, इसमें 10 बांग्लादेशी नागरिक

पुलिस ने गुरुवार सुबह पूर्वी खासी हिल्स जिले के मावमांग में वाहनों की नियमित जांच के दौरान गिरोह का पर्दाफाश किया। यहां शिलांग की ओर से आ रहा एक स्कूटर अचानक पुलिस को देखकर मूड गया जिसके बाद पुलिस को उस पर संदेह हुआ। पुलिस ने तुरंत उसका पीछा किया और थोड़ी आगे पहुंचते ही उसे रोक लिया। स्कूटर पर दो लोग सवार थे जिसमें से पीछे बैठे व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया और स्कूटर चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने पीछा कर स्कूटर चालक को भी पकड़ लिया। चालक की पहचान जौवई के रहने वाले 18 वर्षीय क्लेमेंट तिमुंग के रूप में हुई है और पीछे बैठे व्यक्ति की पहचान 24 वर्षीय नेहलांग लमारे के तौर पर की गई है जो कि वेस्ट जयंतिया हिल्स के बराटो का रहने वाला है।