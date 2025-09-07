Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मेघालय पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 17 बदमाशों को किया गिरफ्तार, इसमें 10 बांग्लादेशी नागरिक

मेघालय पुलिस ने एक चोरी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 17 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 10 बांग्लादेशी नागरिक और एक नाबालिग शामिल है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 07, 2025

Meghalaya Police busted theft racket
मेघालय पुलिस ने चोरी के रैकेट का भंडाफोड़ किया (फोटो-आईएएनएस)

मेघालय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े चोरी रैकेट का भंड़ाफोड़ किया है। इसी के साथ पुलिस ने गिरोह के 17 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 10 बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल हैं। मेघालय पुलिस के अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि, यह गिरोह शिलांग और राज्य के अन्य इलाकों से दोपहिया वाहन चुराता था और उन्हें बांग्लादेश में बेचने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पार तस्करी करता था।

वाहनों की नियमित जांच के दौरान पकड़े गए दो बदमाश

पुलिस ने गुरुवार सुबह पूर्वी खासी हिल्स जिले के मावमांग में वाहनों की नियमित जांच के दौरान गिरोह का पर्दाफाश किया। यहां शिलांग की ओर से आ रहा एक स्कूटर अचानक पुलिस को देखकर मूड गया जिसके बाद पुलिस को उस पर संदेह हुआ। पुलिस ने तुरंत उसका पीछा किया और थोड़ी आगे पहुंचते ही उसे रोक लिया। स्कूटर पर दो लोग सवार थे जिसमें से पीछे बैठे व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया और स्कूटर चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने पीछा कर स्कूटर चालक को भी पकड़ लिया। चालक की पहचान जौवई के रहने वाले 18 वर्षीय क्लेमेंट तिमुंग के रूप में हुई है और पीछे बैठे व्यक्ति की पहचान 24 वर्षीय नेहलांग लमारे के तौर पर की गई है जो कि वेस्ट जयंतिया हिल्स के बराटो का रहने वाला है।

स्पेशल सेल ने गिरोह के तीन और बदमाशों को पकड़ा

पूछताछ के दौरान, दोनों ने कबूल किया कि स्कूटर शिलांग के लापालंग इलाके से चोरी किया गया था। इसके बाद दोनों बदमाशों के खिलाफ रिनजाह पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। इसके बाद ईस्ट खासी हिल्स पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरोह के तीन और बदमाशों को गिरफ्तार किया। इसमें पीटर पोहरमेन (18), विकी धखार (20) और रोमियो रिंगसाई (24) शामिल हैं। ये सभी वेस्ट जयंतिया हिल्स के डाउकी के रहने वाले हैं।

गिरफ्तार बदमाशों की जानकारी के आधार पर अन्य को पकड़ा


पुलिस ने बताया कि यह तीनों चोरी की मोटरसाइ‌किलों को बांग्लादेश तक पहुंचाते थे। पकड़े गए तीनों लोगों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने कई ठिकानों पर छापेमारी की और चार और लोगों को पकड़ा। इसमें डेमियनजोंगमी पासलेइन (25) बारिस्टर लमारे (20) और लास्टबॉर्न लमारे (21) के साथ साथ एक 15 साल का लड़का भी शामिल था। इस तरह लगातार ऑपरेशन चलाते हुए पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 10 बांग्लादेशी नागरिक और एक नाबालिग भी शामिल है।

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Sept 2025 12:33 pm

Hindi News / National News / मेघालय पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 17 बदमाशों को किया गिरफ्तार, इसमें 10 बांग्लादेशी नागरिक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट