मेघालय पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 17 बदमाशों को किया गिरफ्तार, इसमें 10 बांग्लादेशी नागरिक

मेघालय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े चोरी रैकेट का भंड़ाफोड़ किया है। इसी के साथ पुलिस ने गिरोह के 17 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 10 बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल हैं। मेघालय पुलिस के अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि, यह गिरोह शिलांग और राज्य के अन्य इलाकों से दोपहिया वाहन चुराता था और उन्हें बांग्लादेश में बेचने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पार तस्करी करता था।
पुलिस ने गुरुवार सुबह पूर्वी खासी हिल्स जिले के मावमांग में वाहनों की नियमित जांच के दौरान गिरोह का पर्दाफाश किया। यहां शिलांग की ओर से आ रहा एक स्कूटर अचानक पुलिस को देखकर मूड गया जिसके बाद पुलिस को उस पर संदेह हुआ। पुलिस ने तुरंत उसका पीछा किया और थोड़ी आगे पहुंचते ही उसे रोक लिया। स्कूटर पर दो लोग सवार थे जिसमें से पीछे बैठे व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया और स्कूटर चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने पीछा कर स्कूटर चालक को भी पकड़ लिया। चालक की पहचान जौवई के रहने वाले 18 वर्षीय क्लेमेंट तिमुंग के रूप में हुई है और पीछे बैठे व्यक्ति की पहचान 24 वर्षीय नेहलांग लमारे के तौर पर की गई है जो कि वेस्ट जयंतिया हिल्स के बराटो का रहने वाला है।
पूछताछ के दौरान, दोनों ने कबूल किया कि स्कूटर शिलांग के लापालंग इलाके से चोरी किया गया था। इसके बाद दोनों बदमाशों के खिलाफ रिनजाह पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। इसके बाद ईस्ट खासी हिल्स पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरोह के तीन और बदमाशों को गिरफ्तार किया। इसमें पीटर पोहरमेन (18), विकी धखार (20) और रोमियो रिंगसाई (24) शामिल हैं। ये सभी वेस्ट जयंतिया हिल्स के डाउकी के रहने वाले हैं।
पुलिस ने बताया कि यह तीनों चोरी की मोटरसाइकिलों को बांग्लादेश तक पहुंचाते थे। पकड़े गए तीनों लोगों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने कई ठिकानों पर छापेमारी की और चार और लोगों को पकड़ा। इसमें डेमियनजोंगमी पासलेइन (25) बारिस्टर लमारे (20) और लास्टबॉर्न लमारे (21) के साथ साथ एक 15 साल का लड़का भी शामिल था। इस तरह लगातार ऑपरेशन चलाते हुए पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 10 बांग्लादेशी नागरिक और एक नाबालिग भी शामिल है।