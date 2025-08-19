MiG-21…जब 1971 में पाकिस्तान के 4 जेट का अकेले किया था काम तमाम

दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई के दौरान स्क्वाड्रन लीडर (बाद में एयर मार्शल) पीएस बरार अपने MiG-21 से अमृतसर से उड़ान भरकर पाकिस्तान के रफीकी एयरबेस पर हमला करने गए थे। जब उन्होंने 500 किलो के बम गिराकर वापसी की, तो देखा कि 4 अमेरिकी F-86 Sabre Jet उनका पीछा कर रहे हैं। उस पल लगा आसमान में बाजी दुश्मन के हाथ में है। लेकिन बरार ने MiG-21 की रफ्तार और फुर्ती का ऐसा इस्तेमाल किया कि चारों दुश्मन जेट का काम तमाम कर दिया। उन्होंने भारत में सुरक्षित लैंडिंग की।