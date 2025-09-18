मिजोरम और मणिपुर में 143 करोड़ रुपये से अधिक की ड्रग्स जब्त, 3 गिरफ्तार

मिजोरम और मणिपुर में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए, पिछले 24 घंटों में 143 करोड़ रुपये से ज़्यादा की ड्रग्स पकड़ी हैं। इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। मिज़ोरम के चंफाई ज़िले के ज़ोटे गांव के पास के इलाके में असम राइफल्स ने बुधवार रात को एक तलाशी अभियान चलाया। इस ऑपरेशन में, असम राइफल्स ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, भारी मात्रा में नशीले पदार्थ पकड़े हैं। एक रक्षा प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य सीमा पार से होने वाली नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना था।