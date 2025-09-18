मिजोरम और मणिपुर में 143 करोड़ रुपये से अधिक की ड्रग्स जब्त, 3 गिरफ्तार

मिजोरम और मणिपुर में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए, पिछले 24 घंटों में 143 करोड़ रुपये से ज़्यादा की ड्रग्स पकड़ी हैं। इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। मिज़ोरम के चंफाई ज़िले के ज़ोटे गांव के पास के इलाके में असम राइफल्स ने बुधवार रात को एक तलाशी अभियान चलाया। इस ऑपरेशन में, असम राइफल्स ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, भारी मात्रा में नशीले पदार्थ पकड़े हैं। एक रक्षा प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य सीमा पार से होने वाली नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना था।
ऑपरेशन के दौरान सैनिकों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका, जिसके पास कुछ सामान था। जब सैनिकों ने उससे सवाल किया तो वह व्यक्ति सारा सामान छोड़कर घने जंगल में भाग गया। इसके बाद पुलिस ने इलाके की गहन तलाशी की और फिर 34.218 किलोग्राम अत्यधिक नशीली और प्रतिबंधित मेथामफेटामाइन की गोलियां बरामद की, जिनकी कीमत 102.65 करोड़ रुपये से अधिक है।
नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए आइजोल जिले में भी खुफिया जानकारी के आधार पर असम राइफल्स ने ज़ेमाबॉक इलाके में बुधवार रात को एक ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान एक संदिग्ध ड्रग पेडलर को पकड़ा गया और उसकी तलाशी ली गई। इस दौरान इस व्यक्ति के पास से 12 ग्राम हेरोइन जब्त की, जिसकी कीमत लगभग 8.4 लाख रुपये है। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान लालछुआनमाविया (25) के रूप में हुई, जो चम्फाई जिले के जोटे का रहने वाला है।
असम राइफल्स ने बयान देते हुए बताया कि, बरामद किए गए नशीले पदार्थों और पकड़े गए व्यक्ति को आगे की जांच के लिए आबकारी और नारकोटिक्स विभाग, आइजोल को सौंप दिया गया है। यह सफल ऑपरेशन भारत-म्यांमार सीमा पर मादक पदार्थों के नेटवर्क का मुकाबला करने और राष्ट्र के युवाओं को नशीली दवाओं के खतरे से बचाने के लिए असम राइफल्स के अटूट संकल्प को दिखाता है।
वहीं मणिपुर में भी सुरक्षा बलों ने दो संदिग्ध ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से करीब 40 करोड़ रुपये की ब्राउन शुगर और मेथामफेटामाइन टैबलेट बरामद की। इम्फाल के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि म्यांमार की सीमा से लगे तेंगनौपाल जिले में पिछले 24 घंटों में दो अलग-अलग अभियानों के दौरान नशीले पदार्थों की जब्ती और गिरफ्तारियां हुईं।
पहले ऑपरेशन में तेंग्नौपाल पुलिस स्टेशन क्षेत्र में, नाका चेक पोस्ट पर सुरक्षा बलों ने दो वैन को रोका। इसमें से पहली में लगभग 30 करोड़ रुपये की कीमत की 10.8 किलोग्राम वजन वाली मेथैम्फेटामाइन गोलियों के लगभग 50 पैकेट और एक मोबाइल फोन जब्त किए गए। इसके अलावा दूसरी वैन से 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की कीमत के 125 ग्राम ब्राउन शुगर से भरे 11 साबुन के डिब्बे, एक गाड़ी और एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। दोनों वैन के ड्राइवरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।