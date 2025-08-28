देश के इस राज्य में नहीं होंगे एक भी भिखारी, विधानसभा में पास हुआ बिल

इस विधेयक के तहत राज्य सरकार एक 'राहत बोर्ड' का गठन करेगी, जो भिखारियों के लिए 'रिसीविंग सेंटर' स्थापित करेगा। इन केंद्रों में भिखारियों को अस्थायी रूप से रखा जाएगा और 24 घंटे के भीतर उन्हें उनके मूल घर या राज्य वापस भेजा जाएगा। समाज कल्याण मंत्री लालरिनपुई ने बताया कि मिजोरम में वर्तमान में भिखारियों की संख्या बहुत कम है। राजधानी आइजोल में समाज कल्याण विभाग के सर्वे के अनुसार, 30 से अधिक भिखारी हैं, जिनमें से कई बाहर के राज्यों से आए हैं।