केंद्र से आर-पार के मूड में स्टालिन, बोले- ‘राज्य से दगा करने वालों के लिए मैं एक बड़ा खतरा’

इस पूरे सियासी बवाल की सबसे बड़ी जड़ 'परिसीमन' की सुगबुगाहट है। स्टालिन ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार परिसीमन लागू करने के लिए जो आक्रामक रुख अपना रही है, उसका सीधा और बड़ा नुकसान दक्षिण भारत के राज्यों को उठाना पड़ेगा। दरअसल, तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों ने दशकों तक परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के मामले में देश में सबसे बेहतरीन काम किया है। अब भविष्य में परिसीमन के जरिए लोकसभा सीटों का निर्धारण यदि जनसंख्या के आधार पर होता है, तो आबादी बढ़ाने वाले उत्तर भारत के राज्यों की सीटें बढ़ जाएंगी और दक्षिण के राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व और ताकत घट जाएगी।