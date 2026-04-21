शादी के मंडप की जगह मर्चुरी पहुंचा दूल्हा, पत्नी की मौत के 8 महीने बाद अब साली से होनी थी शादी

Sirsi Doctor Murder Case: कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के सिरसी कस्बे में एक 51 वर्षीय आयुर्वेदिक चिकित्सक की कथित तौर पर उनके घर में हत्याकर दी गई। हत्या के कुछ दिन बीते जाने के बाद पुलिस ने मंगलवार को बताया कि इस मामले में अभी तक ​किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक, मृतक रमेश कलागुटकर अपनी पत्नी की मृत्यु के आठ महीने बाद से सिरसी की न्यू केएचबी कॉलोनी में अकेले रह रहे थे। उनके दो बच्चे हैं - एक बेंगलुरु में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और दूसरा पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के रूप में कार्यरत है।