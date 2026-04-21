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शादी के मंडप की जगह मर्चुरी पहुंचा दूल्हा, पत्नी की मौत के 8 महीने बाद अब साली से होनी थी शादी

Karnataka Crime News: कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के सिरसी कस्बे में एक चिकित्सक की कथित तौर पर उनके घर में हत्या कर दिए जाने के कुछ दिनों बाद भी पुलिस खाली हाथ है।

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बैंगलोर

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Shaitan Prajapat

Apr 21, 2026

Sirsi Doctor Murder Case

Sirsi Doctor Murder Case

Sirsi Doctor Murder Case: कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के सिरसी कस्बे में एक 51 वर्षीय आयुर्वेदिक चिकित्सक की कथित तौर पर उनके घर में हत्याकर दी गई। हत्या के कुछ दिन बीते जाने के बाद पुलिस ने मंगलवार को बताया कि इस मामले में अभी तक ​किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक, मृतक रमेश कलागुटकर अपनी पत्नी की मृत्यु के आठ महीने बाद से सिरसी की न्यू केएचबी कॉलोनी में अकेले रह रहे थे। उनके दो बच्चे हैं - एक बेंगलुरु में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और दूसरा पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के रूप में कार्यरत है।

साली से शादी करने जा रहे थे डॉक्टर

हादसे के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि कलागुटकर सोमवार को मंजुगुनी वेंकटरमण मंदिर में अपनी दिवंगत पत्नी की बहन से शादी करने वाले थे और समारोह की तैयारियां चल रही थी। सिरसी पुलिस के अनुसार, रविवार शाम को जब रिश्तेदार शादी से पहले की तैयारियों के लिए रमेश के घर पहुंचे तो इस घटना का पता चला। उन्होंने दरवाजा बाहर से बंद पाया और किसी ने जवाब नहीं दिया। दरवाजा तोड़कर अंदर जाने पर उन्होंने रमेश को गंभीर सिर की चोटों के साथ मृत पाया, जिससे हिंसक हमले का संकेत मिलता है।

पुलिस को लूटपाट का शक

जांचकर्ताओं ने बताया कि कलागुटकर ने हाल ही में अपनी दिवंगत पत्नी के गहने बैंक से निकाले थे, कथित तौर पर अपनी होने वाली दुल्हन को उपहार देने के लिए। पुलिस को संदेह है कि लूटपाट इसका संभावित मकसद हो सकती है और उन्होंने कहा कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि कहीं कोई कीमती सामान गायब तो नहीं है।

फोरेंसिक टीमें कर रही हैं जांच

प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि हमलावरों ने गहनों के बारे में जानकारी मिलने के बाद उसे निशाना बनाया होगा, और पुलिस घर के आसपास की गतिविधियों का पता लगाने के लिए आस-पास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है। फोरेंसिक टीमों ने घटनास्थल का दौरा किया है और जांच में सहायता के लिए सबूत एकत्र किए हैं।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी का पता लगाने के लिए हमने कई टीमें गठित की हैं। हम उन लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं जिन्हें इस बात की जानकारी थी कि उसने बैंक से गहने चुराए थे पुलिस ने बताया कि सिरसी मार्केट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

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पटना
bihar news, मोतिहारी पुलिस

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Published on:

21 Apr 2026 05:05 pm

Hindi News / National News / शादी के मंडप की जगह मर्चुरी पहुंचा दूल्हा, पत्नी की मौत के 8 महीने बाद अब साली से होनी थी शादी

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